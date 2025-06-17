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Власть

Глава Федерации профсоюзов пообещал депутатам не сдавать гособъекты в субаренду

Председатель Федерации профессиональных союзов Кыргызстана Мурадил Жумадилде уулу пообещал не сдавать в аренду государственные объекты, которые находятся на балансе профсоюза. Об этом он заявил на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.

По словам Мурадила Жумадилде уулу, на сегодня проведена инвентаризация имущества федерации. Так, из 217 единиц недвижимости за 30 лет продан 101 объект.

«На сегодня по 47 объектам ведется 108 судебных дел. Был случай, когда продали 1 гектар земли, который впоследствии разделен на несколько частей. Мы ведем учет по количеству проданных объектов, а прокуратура работает уже с конечными владельцами», — рассказал он.

По словам главы федерации, профсоюз не сдает в субаренду здания, как было ранее.

Он сказал, что ранее гостиница «Саякат» сдавалась в аренду за $2 тысячи, а в субаренду сдавали за $40 тысяч. По данному вопросу ГКНБ ведет следствие.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332977/
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