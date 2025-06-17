В Кыргызстане утвердили порядок действий силовиков при угрозах безопасности

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ об утверждении положения о порядке и механизме взаимозаменяемости силовых структур при выполнении задач по обеспечению общественной безопасности, защите населения и территориальной целостности страны.

Как сообщается в документе, указ направлен на повышение эффективности работы силовых ведомств и создание единой системы реагирования на внезапные угрозы.

Согласно указу:

положение определяет алгоритм взаимодействия силовых структур при чрезвычайных ситуациях, угрозах безопасности и других критических инцидентах;

кабинет министров обязан принять все необходимые меры для реализации указа и привести свои нормативные акты в соответствие с ним;

реализация положений будет осуществляться в рамках уже утвержденного бюджета без выделения дополнительных средств.

Указ вступит в силу 27 июня 2025 года.