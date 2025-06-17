13:16
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

В Кыргызстане утвердили порядок действий силовиков при угрозах безопасности

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ об утверждении положения о порядке и механизме взаимозаменяемости силовых структур при выполнении задач по обеспечению общественной безопасности, защите населения и территориальной целостности страны.

Как сообщается в документе, указ направлен на повышение эффективности работы силовых ведомств и создание единой системы реагирования на внезапные угрозы.

Согласно указу:

  • положение определяет алгоритм взаимодействия силовых структур при чрезвычайных ситуациях, угрозах безопасности и других критических инцидентах;
  • кабинет министров обязан принять все необходимые меры для реализации указа и привести свои нормативные акты в соответствие с ним;
  • реализация положений будет осуществляться в рамках уже утвержденного бюджета без выделения дополнительных средств.

Указ вступит в силу 27 июня 2025 года. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/332932/
просмотров: 509
Версия для печати
Материалы по теме
МВД Кыргызстана готово к обеспечению безопасности в туристический сезон
Кыргызстан занял 78-е место в рейтинге безопасных и миролюбивых стран
Майские каникулы. Как сходить в горы, чтобы не омрачить отдых
Проверку безопасности аттракционов и детских центров начали в городе Ош
Сезонные риски. Предусмотреть план защиты для безопасности детей просят в КР
Для безопасности. Казахстанских родителей обяжут покупать детские SIM-карты
Более 70 процентов кыргызстанских семей чувствуют себя финансово безопасно
В 2023 году в Кыргызстане почти 60 рабочих погибли на стройке
Опасно для жизни. В сквере Бишкека подключили некачественную электропроводку
Рядом дети. Бишкекчанин просит закопать опасный котлован на улице Жунусалиева
Популярные новости
От&nbsp;Акаева до&nbsp;Жапарова: как менялся ВВП Кыргызстана за&nbsp;30&nbsp;лет От Акаева до Жапарова: как менялся ВВП Кыргызстана за 30 лет
Обострение на&nbsp;Ближнем Востоке. Страны ШОС выступили с&nbsp;заявлением Обострение на Ближнем Востоке. Страны ШОС выступили с заявлением
Возможный запрет въезда кыргызстанцев в&nbsp;США: МИД вызывает американского консула Возможный запрет въезда кыргызстанцев в США: МИД вызывает американского консула
Садыр Жапаров открыл завод по&nbsp;производству керамической плитки в&nbsp;Чуйской области Садыр Жапаров открыл завод по производству керамической плитки в Чуйской области
Бизнес
Acıbadem: возвращение полноценной жизни благодаря трансплантации почки Acıbadem: возвращение полноценной жизни благодаря трансплантации почки
Впервые в&nbsp;Кыргызстане предприниматели могут открыть кассу онлайн Впервые в Кыргызстане предприниматели могут открыть кассу онлайн
MEGA взяла серебро в&nbsp;Dota 2&nbsp;и&nbsp;CS2&nbsp;на первом кибертурнире Gov.Games MEGA взяла серебро в Dota 2 и CS2 на первом кибертурнире Gov.Games
Moody&rsquo;s улучшило прогноз по&nbsp;кредитному рейтингу Узбекистана Moody’s улучшило прогноз по кредитному рейтингу Узбекистана
17 июня, вторник
13:13
Садыр Жапаров провел переговоры с Си Цзиньпином на полях саммита в Астане Садыр Жапаров провел переговоры с Си Цзиньпином на поля...
13:12
Подстанцию 35/10 киловольт для проекта «Три вершины» построят в Жыргалане
13:03
«Кыргызалтын»: План «Кумтора» на 2025 год по добыче золота полностью выполним
12:49
В Бишкеке отметят 100-летие Мемориального дома-музея Михаила Фрунзе
12:38
Мэрия просит не засорять новый стадион «Алга»