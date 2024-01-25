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Власть

Родные пенаты. Президент незапланированно посетил Академию физической культуры

Президент сегодня незапланированно посетил Кыргызскую государственную академию физической культуры и спорта имени Б.Т.Турусбекова.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

Садыр Жапаров осмотрел футбольно-легкоатлетический манеж, в котором была проведена капитальная реконструкция. Обновлена система отопления, вентиляции, установлены новые окна, дополнительное освещение, а также заново проложены канализационные сети. Во всех помещениях проведен капитальный ремонт с утеплением стен и крыши. В тренировочных залах установлены душевые кабины, туалеты. В зале для вольной борьбы обновлены спортивные маты. Их площадь теперь в два раза больше. Помещение для настольного тенниса стало отдельным залом с витражными окнами.

При проведении реконструкции особое внимание уделено покрытию беговых дорожек и футбольного поля. Для этих целей в манеже уложено резиновое покрытие, соответствующее европейским стандартам.

4 мая прошлого года президент ознакомился с состоянием академии и поручил изыскать средства для полной капитальной реконструкции футбольно-легкоатлетического манежа.

Напомним, Садыр Жапаров окончил этот вуз с отличием в 1992 году по специальности «тренер».
Ссылка: https://24.kg/vlast/285098/
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