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Власть

Пустующие здания органов МСУ могут передавать под образовательные учреждения

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял участие в четвертом дне заседания с участием полномочных представителей президента в областях, мэров Бишкека и Оша, глав районных государственных администраций — акимов, ректоров вузов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров остановился на проводимой административно-территориальной реформе, работе в финансовой и социальной сферах. Он отметил, что каждая развитая страна прошла через административно-территориальную реформу. Это приводит к развитию масштабной процессной экономики. Объединение территорий с экономической стороны создаст профильные кластерные направления.

«Но это не означает, что будет проведена только одна административно-территориальная реформа и на этом работа завершится. Происходят взлеты и падения. В случае ухудшения ситуации будут вновь проводиться административно-территориальные реформы. Для того чтобы идти на реформы, будет проведен ряд работ, таких как усиление цифровых решений, достижение основных Целей устойчивого развития», — сказал чиновник.

Акылбек Жапаров поручил руководителям местных органов власти принять обоснованные меры по повышению местного бюджета. Он остановился и на работе, проводимой в социальной сфере.

Например, рассматривается вопрос о передаче в сферу образования пустующих зданий органов местного самоуправления.

В сфере здравоохранения будет усилена работа Министерства цифрового развития и Минздрава по цифровизации организаций здравоохранения, по вопросам электронной регистрации и электронной очереди.

Председатель кабинета министров также напомнил руководителям местных органов власти, что они ответственны за поддержание порядка, чистоты, создание рабочих мест и привлечение инвестиций.

Руководители местных государственных органов с 22 по 26 января обсуждают итоги деятельности за прошлый год, планы на 2024-й, а также принимают участие в обучающих семинарах. Сегодня и завтра им предоставят информацию по финансовым и экономическим вопросам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/285083/
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