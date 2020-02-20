16:12
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Из-за нелегальных мигрантов бюджет Кыргызстана теряет ежегодно миллиард сомов

В Жогорку Кенеше спорят о введении патентов для трудовых мигрантов из Узбекистана и Таджикистана.

Депутат Умбеталы Кыдыралиев поинтересовался, не будут ли кыргызстанцы стратегически в минусе от легализации трудовых мигрантов из соседних стран, которые приезжают работать в приграничных районах КР.

Автор законопроекта Исхак Пирматов рассказал, что в год бюджет Кыргызстана теряет до миллиарда сомов.

«Это сложившаяся ситуация. Мы лишь хотим узаконить их пребывание в стране, чтобы немного пополнить наши местные бюджеты. Стратегически какой риск может быть? Ваши опасения я тоже понимаю, но тогда, если развивать эту мысль, мы должны пересмотреть безвизовый режим. А это может повлиять на отношения между странами. Трудовых мигрантов надо легализовать, узаконить, чтобы поступали средства, и показать соседям, что у нас правовая страна, что у нас не все решается путем коррупции, а в правовом поле решается», — пояснил Исхак Пирматов.

Отметим, планируется также введение термина «приграничный мигрант». Стоимость электронного патента предлагается установить в размере 500 сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144238/
просмотров: 61
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат предлагает обязать трудовых мигрантов покупать патент
Депутат предлагает ввести понятие «приграничный мигрант». Зачем, объясняем
Минэкономики разработало специальную программу для поддержки мигрантов
В социальных сетях запустили флешмоб #СаламМигрант
Трудовая миграция стала причиной разводов и жестокого обращения с детьми
Популярные новости
Назначен новый глава ГРС. Что о&nbsp;нем известно Назначен новый глава ГРС. Что о нем известно
Еще одна отставка? Министр транспорта и&nbsp;дорог готов покинуть пост Еще одна отставка? Министр транспорта и дорог готов покинуть пост
Протестные настроения и&nbsp;выборы. Кыргызстан ожидает напряженная весна Протестные настроения и выборы. Кыргызстан ожидает напряженная весна
Кто возглавит ГРС? В&nbsp;списке претендентов нет Досалы Эсеналиева Кто возглавит ГРС? В списке претендентов нет Досалы Эсеналиева
Бизнес
Мы&nbsp;вернулись! Открыт прием заявок на&nbsp;Open Digithon 2020 от&nbsp;Beeline! Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!
SIM-карта будущего. Подключайте eSIM&nbsp;в O!Store уже сегодня! SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!
Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на&nbsp;любые сроки до&nbsp;2&nbsp;процентов Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на любые сроки до 2 процентов
Алмамбет Шыкмаматов о&nbsp;ссоре с&nbsp;Омурбеком Текебаевым и&nbsp;с&nbsp;кем он&nbsp;пойдет на&nbsp;выборы Алмамбет Шыкмаматов о ссоре с Омурбеком Текебаевым и с кем он пойдет на выборы
20 февраля, четверг
16:06
Из-за нелегальных мигрантов бюджет Кыргызстана теряет ежегодно миллиард сомов Из-за нелегальных мигрантов бюджет Кыргызстана теряет е...
16:02
В Кыргызстане футбольные болельщики требуют доступа к трансляциям Лиги чемпионов
15:40
Суд по «Акнету» отложили из-за болезни адвоката
15:35
Шесть кыргызстанцев арестованы в Москве за создание экстремистской организации
14:51
Митинг в поддержку учредителя «Акнета» проходит у здания суда