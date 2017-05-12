На Иссык-Куле туристам угрожали оружием и требовали деньги. Об этом ИА «24.kg» сообщил турист из Москвы Евгений Диянов.

«Я прилетел в Кыргызстан 5 мая. Сегодня ближе к десяти часам с подругой подъехали на попутной машине к каньону «Сказка» на южном побережье Иссык-Куля. Доехали до ущелья и решили пройти пешком, но уткнулись в шлагбаум. Когда мы его обошли, появился молодой человек, который попросил оплату. Я спросил у него документы. Задал вопрос, на каком основании ведете здесь коммерческую деятельность. После они меня позвали в сторону автомашины BMW и, открыв багажник, показали мне винтовку и спросили, «есть ли еще вопросы». Их было двое», — рассказал Евгений Диянов.

По его словам, «далее они сказали, что я могу пройти без оплаты в каньон, но мы не ручаемся за твою безопасность. После решил заплатить за вход 100 сомов и попросил выписать квитанции. Они выдали две — по 50 сомов за человека. До сегодняшнего дня я был в восторге от природы и страны. А инцидент смазал все наши впечатления, честно говоря, такого не встречал с девяностых годов. Там еще были туристы, которые приехали группой на микроавтобусах. Они все это видели», — добавил турист.

В качестве доказательства Евгений Диянов предоставил ИА «24.kg» квитанцию, выписанную на посту каньона «Сказка».