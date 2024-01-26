Выявлена компания, которая незаконно отправляла кыргызстанцев работать за рубеж

Центр трудоустройства граждан за рубежом выявил компанию, незаконно отправлявшую кыргызстанцев на работу в Словацкую Республику. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.
По ее данным, сотрудники центра совместно с ГКНБ проверили деятельность частного агентства, осуществляющего набор кыргызстанцев на работу без соответствующего разрешения.
«В ходе проверки обнаружено, что иностранная компания Monto Corporation, руководителями которой являются граждане Словацкой Республики и Казахстана, незаконно осуществляла подбор персонала из числа кыргызстанцев на вакансию водителей автобусов в Словакию. Фирма не зарегистрирована на территории КР как хозяйствующий субъект и не имеет разрешения на осуществление деятельности по трудоустройству граждан за рубежом, а также не предоставляет гарантий социальной защиты и безопасности труда работников, нарушая тем самым законодательство Кыргызстана», — сказали в ведомстве.
Для обеспечения законности и защиты интересов и прав граждан с организацией проведены разъяснительные процедуры о порядке привлечения на работу за рубежом. По факту нарушения законодательства вызваны представители правоохранительных органов, составлен протокол для принятия мер по пресечению деятельности компании и привлечению ее к ответственности.
Центр трудоустройства граждан призывает кыргызстанцев, желающих работать за рубежом, быть бдительными и не поддаваться на обманчивые предложения от недобросовестных агентств. Перед тем, как обратиться в частное агентство, необходимо проверить наличие у него разрешения на оказание услуги по трудоустройству граждан за рубежом, а также получить полную и достоверную информацию о вакансии, условиях труда и проживания, правах и обязанностях работника и работодателя, способах защиты своих прав и интересов в случае возникновения конфликтных ситуаций. Проверить законность частного агентства занятости за рубежом можно на сайте www.migrant.kg.
Для получения дополнительной информации и консультации по вопросам трудовой миграции можно обратиться в центр трудоустройства граждан за рубежом: в Бишкеке — улица Токтогула, 237, телефон 0312650262, в Оше — улица Ленина, 221, телефон 0322256632.