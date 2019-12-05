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Сюжет: ЧП в армии

За ЧП в Вооруженных силах сняты должностные лица

За слабый контроль вверенных войсковых частей в Сухопутных войсках Генштаба с занимаемой должности снят командующий 8-й гвардейской дивизией Бердибек Асанов. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Известно, что, помимо него, с должности сняли Мелиса Бошкоева, командира войсковой части № 92843, расположенной в селе Гульча.

В пресс-службе Генштаба подтвердили эту информацию. И уточнили, что такое решение принято по итогам совещания.

«Начальник Генштаба Райимберди Дуйшенбиев акцентировал внимание на соблюдении прав военнослужащих, а также на создании безопасных условий службы. По итогам совещания принято решение об освобождении от занимаемых должностей Бердибека Асанова и Мелиса Бошкоева», — сказали в ведомстве.

Новым командиром 8-й гвардейской дивизии назначен Урматбек Исаков.

Напомним, что накануне в части, расположенной в селе Гульча, военнослужащий контрактной службы возвращался с тактического поля, проходя под высоковольтной линией, получил удар током. У него на спине была радиостанция, которая поймала электрический луч через штыревую антенну. Пострадавший в больнице.

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