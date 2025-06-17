Мэрия просит не засорять новый стадион «Алга»

На парковке нового стадиона «Алга» в ночное время съезжаются жители и после отдыха оставляют за собой мусор, загрязняя территорию. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Власти города просят не засорять комплекс и напоминают, что за выброс мусора в неположенных местах предусмотрен штраф в размере 5 тысяч 500 сомов для физических лиц и 17 тысяч — для юридических.

Ранее в редакцию 24.kg также обратился читатель, который поделился кадрами, сделанными на парковке возле нового стадиона. Вся территория была завалена пластиковыми бутылками, упаковками и прочим мусором. Местный охранник подтвердил, что молодежь часто «тусуется» на территории и оставляет горы мусора. Каждое утро спецтехника муниципального предприятия «Тазалык» вынуждена убирать последствия ночных гуляний.

Напомним, открытие «Алги» состоялось 13 июня с участием президента и представителей муниципалитета. В мэрии отметили, что без культуры чистоты и уважения к общественным пространствам усилия по благоустройству могут оказаться напрасными.