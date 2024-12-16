Двух осужденных активисток Зарину Торокулову и Каныкей Аранову переводят в колонию строгого режима. Об этом сообщила Гульшайыр Абдирасулова.

По словам правозащитницы, она обратилась к президенту страны, торага Жогорку Кенеша и омбудсмену.

«Меня тревожит информация о том, что двух осужденных женщин Зарину Торокулову и Каныкей Аранову переводят из исправительного учреждения общего режима в исправительное учреждение строгого режима, предназначенное для осужденных лиц за преступления террористического и экстремистского характера», — отметила Гульшайыр Абдирасулова.

Она напомнила, что ранее УПК скорректирован и осужденные за участие в боевых действиях в другой стране, терроризм, экстремизм, убийства и другие тяжкие преступления должны содержаться отдельно. По словам правозащитницы, необходимо «делать различие между теми, кто осужден за применение насилия, убийства, взятие в заложники, совершение террористического акта, и теми, кто осужден за пост, лайк, перепост или просто хранение экстремистского материала, который ему пришел по WhatsApp, и человек просто даже не знал, что там что-то экстремистское».

По данным Гульшайыр Абдирасуловой, эти положения после внесения в Уголовно-исполнительный кодекс коснулись всех лиц, независимо от того, применяли они насилие или нет.

«Мне поступила информация, что Торокулову и Аранову вместе с другими женщинами в общем числе около 15 человек переводят в исправительное учреждение строгого режима для осужденных лиц по преступлениям террористического и экстремистского характера. Таким образом, сегодня в этих тюрьмах стали содержать и лиц, осужденных за посты в социальных сетях, в частности, по обвинению в призывах к массовым беспорядкам и захвату власти», — написала она.

Правозащитница также добавила: результаты анализа дел двух активисток показывают, что они не призывали к насильственным действиям, не применяли насилие и иные противоправные деяния, вследствие которых бы наступил ущерб жизни, здоровью или имуществу других лиц. Единственным доказательством в суде выступали заключения экспертов судебно-экспертной службы и Национальной академии наук, последняя даже не имеет законных полномочий проводить судебный вид экспертизы.

Зарина Торокулова, мать-одиночка, задержана сотрудниками ГКНБ в сентябре 2023 года за то, что поделилась двумя чужими постами на своей странице в соцсетях. 3 июля 2024-го Верховный суд КР оставил приговор в силе — пять лет лишения свободы.

Напомним, активистку Каныкей Аранову задержали в Москве 1 февраля этого года. После задержания ее доставили в Кыргызстан вместе с дочерью. Аранова известна как активная пользовательница соцсетей. Осенью 2022-го ее уже привлекали к ответственности. В милиции называли ее блогером. Тогда активистка высказывалась по вопросу передачи земель Кемпир-Абадского водохранилища. По решению Первомайского районного суда она оштрафована на 120 тысяч сомов и отпущена из-под стражи под подписку о невыезде. Однако Бишкекский горсуд приговорил Каныкей Аранову к 3,5 года лишения свободы. 21 августа 2024-го Верховный суд оставил в силе этот приговор.

Правозащитница просит власти страны ввести мораторий на применение статей 79, 80, 96, 97, 124, 126 Уголовно-исполнительного кодекса в отношении лиц, осужденных за преступления экстремистской направленности без насилия.