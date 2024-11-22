Дело блогера. Адылу Акжол уулу снова продлили срок содержания под стражей

Бывшему замглавы НТРК Адылу Акжол уулу снова продлили срок содержания под стражей. Решение вынес Первомайский районный суд Бишкека, удовлетворив соответствующее ходатайство следствия.

Он будет находиться под арестом до 31 декабря 2024 года.

Фото из архива. Адылу Акжол уулу снова продлили срок содержания под стражей

Ранее дело блогера Адыла Акжол уулу переквалифицировали. Его обвиняли по статье «Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и массовым беспорядкам, а также к насилию над гражданами» УК КР.

По результатам экспертизы предъявленное обвинение не подтвердилось. Дело переквалифицировали на статью 186 «Нарушение неприкосновенности частной жизни», пункт 2 «Незаконное использование либо распространение личной или семейной тайны в произведении, при выступлении в СМИ либо ином публичном выступлении» УК КР.

Напомним, Адыла Акжол уулу задержали в начале августа и водворили в СИЗО до 4 октября на время следствия, затем продлили срок содержания под стражей.

Позже на блогера завели еще одно уголовное дело. В милиции рассказали, что 22 июля в УГКНБ по городу Ошу и Ошской области с заявлением обратился предприниматель. Он заявил, что Адыл Акжол уулу вымогал у него крупную сумму за удаление видео, связанного с его компанией, с YouTube-канала блогера. ОВД Узгенского района и ГКНБ начали досудебное производство. По итогам нескольких экспертиз правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство» УК КР.