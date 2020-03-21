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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Пандемия коронавируса. Правительство просит не выходить людей из дома

Правительство просит не выходить кыргызстанцев из дома без надобности. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, в связи с введением чрезвычайной ситуации в стране у населения возникают вопросы о передвижениях.

«После введения ЧС будет минимизировано любое передвижение, и поэтому мы хотели бы попросить всех граждан без надобности не выезжать в райцентры. Кроме того, просим соблюдать все рекомендации Минздрава», — сказал Кубатбек Боронов.

Напомним, что сегодня утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.

Таким образом, на сегодня в стране зарегистрировано уже 14 случаев заражения коронавирусом.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147452/
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