Дело Атамбаева. Задержан бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев

В рамках расследования уголовного дела по факту беспорядков в селе Кой-Таш 7-8 августа сегодня задержан бывший председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев. Об этом 24.kg сообщили источники в силовых структурах.

По предварительным данным, Абдилю Сегизбаеву инкриминируется причастность к организации массовых беспорядков и захвату заложников из числа сотрудников спецназа ГКНБ «Альфа».

Сейчас он находится в Главном следственном управлении МВД, где начался допрос.

Ранее стало известно, что сегодня также задержали двух сторонников бывшего главы государства Назгуль Мамытову и ее мужа Фархада Борукеева. Они вызваны на допрос в ГКНБ.

Вчера суд санкционировал арест Фарида Ниязова на время следственных мероприятий.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего президента уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.