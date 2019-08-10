Дело Атамбаева. В МВД пояснили, по какому делу задержаны его сторонники

Следственная служба МВД возбудила уголовное дело по фактам, произошедшим 7 и 8 августа в селе Кой-Таш.

Уточняется, что в рамках досудебного производства по факту причастности бывшего президента к незаконному освобождению Азиза Батукаева Алмазбек Атамбаев трижды вызывался на допрос в качестве свидетеля в МВД. Однако законные требования органов следствия проигнорированы.

«В этой связи следователь вынес постановление о принудительном приводе Атамбаева, исполнение которого поручено сотрудникам ГКНБ. В рамках этого поручения работники госкомитета выехали в село Кой-Таш Аламединского района Чуйской области, где находится дом Атамбаева. Но со стороны его сторонников оказано вооруженное сопротивление представителям власти с применением оружия и других предметов», — отметили в ведомстве.

В МВД считают, что массовые беспорядки организованы для воспрепятствования следствию. Данный факт 7 августа зарегистрирован в ЕРПП по статьям «Массовые беспорядки», «Хулиганство» и «Убийство», а также «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти» УК КР.

8 августа по факту захвата сотрудников ГКНБ в качестве заложников сторонниками бывшего главы государства материал зарегистрирован в ЕРПП по статье «Захват заложников» УК КР. В этот же день задержан Алмазбек Атамбаев.

«Он доставлен в соответствующие органы для проведения дальнейших следственных мероприятий согласно законодательству страны. В рамках досудебного производства допрошены сторонники Алмазбека Атамбаева: Кундуз Жолдубаева, Равшан Джеенбеков, депутаты Жогорку Кенеша Асель Кодуранова, Ирина Карамушкина, сын бывшего президента Сейитбек Атамбаев, а также Темирлан Султанбеков, Эрмек Окенов, Тилек Абдиева и Мээрбек Мискенбаев», — сказали в МВД.

В рамках вышеуказанных уголовных дел задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека ряд сторонников Алмазбека Атамбаева: его советник Фарид Ниязов, начальник народного штаба Кыяз Смалиев, а также Алга Кылычев и Амантур Жамгырчиев.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего президента уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.

На выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа.