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Экономика

Нацбанк впервые за восемь месяцев продал доллары на рынке

Нацбанк впервые с июня вышел на валютный рынок с интервенцией. Он провел рекордную интервенцию по продаже долларов.

Реализовано $3,5 миллиона с расчетами на дату сделки и $51,7 миллиона с расчетами, отличными от даты сделки. Отметим, что последний раз регулятор продавал американскую валюту в марте 2022 года.

Поводом для интервенции послужил резкий рост курса доллара. Накануне за полдня он подорожал сразу на 50 тыйынов — 1 сом. Но даже с таким курсом в большинстве обменок и банков купить валюты было нереально. Проведенная интервенция стабилизировала ситуацию на валютном рынке. Рост курса прекратился. Пока он остается на прежних значениях.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/250886/
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