В честь Дня национальной валюты Кыргызской Республики и Дня банковского работника ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» (оператор национальной платежной системы «Элкарт» и основной оператор взаимодействия ELQR) провело ставшую уже традиционной интеллектуальную игру «МОЗГОБОЙНЯ — QUIZ — 2025» для представителей финансового сектора.

Коллеги-партнеры с энтузиазмом поддержали формат, который объединяет профессиональное сообщество не только в рабочих процессах, но и в неформальной интеллектуальной атмосфере. В битве умов за чемпионский титул приняли участие около 90 эрудитов из ведущих финансово-кредитных учреждений страны.

Читайте по теме Мозгобойня-QUIZ, посвященная 30-летию национальной валюты

Заместитель председателя правления ЗАО «МПЦ» Дамира Абдурахманова, открывая мероприятие, поздравила коллег с профессиональным праздником и сказала: «Третий год подряд мы собираем единомышленников в таком необычном и вдохновляющем формате. Подобные встречи не только объединяют профессионалов, но и заряжают на новые идеи и свершения. Спасибо вам за преданность делу, надежное партнерство, смелость выходить за рамки привычного и готовность мыслить нестандартно. Желаю всем яркой, честной и азартной игры! Пусть победит сильнейший, а выиграют все!»

Игра прошла на высоком эмоциональном подъеме: участники отвечали на вопросы из самых разных областей: финансы, культура, музыка, география, история, современные технологии. Финал завершился на позитивной ноте — весь зал танцевал и дружно подпевал ведущему.

По итогам напряженной и честной борьбы места распределились следующим образом:

I место — команда ОАО «О!Банк» (O!Bank);

II место — команда ОАО «Айыл Банк» (ABTeam);

III место — команда АКБ «Толубай».

ЗАО «МПЦ» поздравляет победителей и выражает благодарность всем участникам за блестящую игру, командный дух и стремление к интеллектуальному росту.

С профессиональным праздником, дорогие коллеги! Пусть ваши знания, энергия и единство всегда ведут к новым достижениям!

Лицензии НБ КР: № 2001120515 от 12 мая 2015 года, 3030200220 от 20 февраля 2020 года, 6001280220 от 28 февраля 2020 года.