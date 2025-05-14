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Бизнес

ЗАО «МПЦ» вновь собрало банкиров в интеллектуальной битве «МОЗГОБОЙНЯ — QUIZ»

В честь Дня национальной валюты Кыргызской Республики и Дня банковского работника ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» (оператор национальной платежной системы «Элкарт» и основной оператор взаимодействия ELQR) провело ставшую уже традиционной интеллектуальную игру «МОЗГОБОЙНЯ — QUIZ — 2025» для представителей финансового сектора.

Коллеги-партнеры с энтузиазмом поддержали формат, который объединяет профессиональное сообщество не только в рабочих процессах, но и в неформальной интеллектуальной атмосфере. В битве умов за чемпионский титул приняли участие около 90 эрудитов из ведущих финансово-кредитных учреждений страны.

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Заместитель председателя правления ЗАО «МПЦ» Дамира Абдурахманова, открывая мероприятие, поздравила коллег с профессиональным праздником и сказала: «Третий год подряд мы собираем единомышленников в таком необычном и вдохновляющем формате. Подобные встречи не только объединяют профессионалов, но и заряжают на новые идеи и свершения. Спасибо вам за преданность делу, надежное партнерство, смелость выходить за рамки привычного и готовность мыслить нестандартно. Желаю всем яркой, честной и азартной игры! Пусть победит сильнейший, а выиграют все!»

Игра прошла на высоком эмоциональном подъеме: участники отвечали на вопросы из самых разных областей: финансы, культура, музыка, география, история, современные технологии. Финал завершился на позитивной ноте — весь зал танцевал и дружно подпевал ведущему.

По итогам напряженной и честной борьбы места распределились следующим образом:

I место — команда ОАО «О!Банк» (O!Bank);
II место — команда ОАО «Айыл Банк» (ABTeam);
III место — команда АКБ «Толубай».

ЗАО «МПЦ» поздравляет победителей и выражает благодарность всем участникам за блестящую игру, командный дух и стремление к интеллектуальному росту.

С профессиональным праздником, дорогие коллеги! Пусть ваши знания, энергия и единство всегда ведут к новым достижениям!

Лицензии НБ КР: № 2001120515 от 12 мая 2015 года, 3030200220 от 20 февраля 2020 года, 6001280220 от 28 февраля 2020 года.  
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/329049/
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Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; вновь собрало банкиров в&nbsp;интеллектуальной битве &laquo;МОЗГОБОЙНЯ&nbsp;&mdash; QUIZ&raquo; ЗАО «МПЦ» вновь собрало банкиров в интеллектуальной битве «МОЗГОБОЙНЯ — QUIZ»
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