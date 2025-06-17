Депутата ЖК Балбака Тулобаева выдвинули в состав Совета по делам правосудия

Депутата Жогорку Кенеша Балбака Тулобаева выдвинули в состав Совета по делам правосудия. Об этом стало известно на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

Комитет рассмотрел и направил на рассмотрение ЖК кандидатуры:

— Бакыт Кыдыралиевой (представлена президентом);

— судей Мукамбета Касымалиева, Нургул Асановой, Диляры Арстанбаевой, Айбека Молдакунова, Эльмиры Барктабасовой, Санжара Чотонова, Айжан Рыскуловой, Гулназ Кадыровой (избраны Советом судей);

— депутата Балбака Тулобаева (представлен парламентской фракцией «Ынтымак»);

— Эрлана Базарбаева, Акыйката Каримова, Гулжан Кошоковой (представлены юридической общественностью).

Совет по делам правосудия Кыргызской Республики — это независимый коллегиальный орган, который занимается отбором кандидатов на должности судей. Он формируется из числа судей, представителей президента, Жогорку Кенеша, Народного курултая и юридической общественности.

Согласно Конституции и Закону «О статусе депутата Жогорку Кенеша», существует принцип несовместимости должности нардепа с другими государственными должностями и членством в некоторых органах. Поэтому Балбак Тулобаев может сложить с себя депутатские полномочия после утверждения его кандидатуры в Совет по делам правосудия.