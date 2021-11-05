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Власть

Следующий экономический форум «ЕС — Центральная Азия» пройдет в Нур-Султане

Второй экономический форум «Европейский союз — Центральная Азия» пройдет в Нур-Султане. Об этом сообщил журналистам председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

По его словам, кыргызская сторона предложила проводить форум на постоянной основе в каждой из стран Центральной Азии. Все стороны поддержали идею.

«По предложению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина следующий форум пройдет в РК. Мы также предложили создать секретариат форума в Бишкеке, который бы занимался анализом итогов проведенных мероприятий и подготовкой к новым форумам», — рассказал Акылбек Жапаров.

Напомним, сегодня в столице проходит первый экономический форум «Европейский союз — Центральная Азия».
Ссылка: https://24.kg/vlast/212811/
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