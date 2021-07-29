Нацбанку предложили купить MegaCom. Толкунбек Абдыгулов обещает подумать

Покупателем сотового оператора MegaCom может выступить Национальный банк. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил председатель Фонда по управлению госимуществом Мирлан Бакиров.

По его словам, ЗАО «Альфа Телеком» включено в программу приватизации в целях оценки его стоимости.

«Мы даем предложение, что Нацбанк может выступить покупателем MegaCom», — сказал Мирлан Бакиров.

Глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов заявил, что пока им не поступило предложение о покупке сотового оператора. «Если поступит предложение, мы рассмотрим и примем решение. Отмечу, что собственность Нацбанка не является собственностью правительства», — подчеркнул он.

По словам главы ФУГИ, доходы сотового оператора за последние годы упали в два раза.