Смена власти. Кого успели отправить за решетку при Садыре Жапарове

В Кыргызстане прошли досрочные выборы президента. Больше всего голосов, по официальным данным, получил Садыр Жапаров. После смены власти в октябре 2020 года он около месяца исполнял обязанности главы государства. Успел назначить своих родственников, друзей и соратников на должности. В частности, пост главы ГКНБ достался самому близкому другу — Камчыбеку Ташиеву, генпрокурором стал Курманкул Зулушев, кресло председателя ГСБЭП занял Сыймык Жапыкеев, а в МВД пошел Улан Ниязбеков.

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Придя к власти, Садыр Жапаров не раз заявлял, что не будет устраивать политические гонения, но коррупционерам и вымогателям придется возместить ущерб, нанесенный государству. Обещания об объективном расследовании уголовных дел и честном разбирательстве тоже не единожды звучали из его уст.

Кого за последние четыре месяца привлекли к уголовной ответственности, напоминает 24.kg.

Райым-миллион

Активисты и журналисты не раз обращали внимание властей на богатства бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова и членов его семьи. СМИ и общественность призывали проверить законность приобретения ими имущества, в том числе за границей. Однако прежняя власть игнорировала эти призывы, требуя предоставить факты.

Сразу после октябрьских событий было возбуждено уголовное дело в отношении брата экс-таможенника Тилека Матраимова. Он пытался незаконно пересечь кыргызско-узбекскую границу. Его задержали, водворили в ИВС, но вскоре по решению суда отпустили под домашний арест. В итоге обвиняемый отделался штрафом в 200 тысяч сомов.

Позже ГКНБ возбудил уголовное дело, где фигурантом стал сам Райымбек Матраимов.

По данным следствия, Райымбек Матраимов вместе с другими должностными лицами ГТС наладил коррупционную схему по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании. Своими действиями он нанес ущерб государству на 2 миллиарда сомов.

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Экс-замглавы таможни сначала громко задержали, сопроводив операцию фото и видео, но сразу отпустили под домашний арест. Причем освободить его из-под стражи было решением самого Садыра Жапарова, о чем он признался в интервью. Без суда и следствия председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев определил ущерб, нанесенный государству, — 2 миллиарда сомов. Срок самому известному таможеннику дали до конца ноября.

Райымбек Матраимов ущерб восстановил: частично отдал наличкой, остальное недвижимостью — квартиры и торговый центр. Квартиры тут же распределили между сотрудниками спецслужб. После критики в обществе недвижимость перевели на баланс государства. Кому и как их решили передать, пока неизвестно. Следствие по этому делу продолжается.

Борьба с ОПГ

Еще одно громкое задержание в конце октября — сотрудники ГКНБ взяли лидера ОПГ Камчыбека Асанбека (Камчи Кольбаева). Его подозревают в создании преступной организации. Решением суда вора в законе водворили в СИЗО ГКНБ до конца срока следствия. Однако спустя две недели его перевели в больницу при исправительной колонии № 47. Чем именно заболел подозреваемый, неизвестно.

Ни в ГКНБ, ни в ГСИН не могут назвать точного диагноза Камчи Кольбаева.

Незаконное обогащение и взятки

Дело в отношении депутата Кубанычбека Жумалиева ГСБЭП возбудила еще в мае 2020 года. Его подозревают в незаконном обогащении. При проверке силовики выявили многочисленное имущество — медицинский институт и почти 50 компаний, которые нардеп и его супруга Роза Аманова скрыли в налоговых декларациях.

Отметим, что инициатором возбуждения уголовного дела задолго до назначения на должность главы ГСБЭП был сам Сыймык Жапыкеев. Он не раз рассказывал о незаконном богатстве депутата.

Обыски и выемка документов у Кубанычбека Жумалиева начались после смены власти и назначения Сыймыка Жапыкеева в ГСБЭП.

20 октября по подозрению в получении взятки задержали экс-заместителя председателя Финпола Эмиля Жамгырчиева и бывшего замруководителя аппарата правительства Бакытбека Калмуратова.

По данным следствия, они брали взятку у предпринимателя за положительное решение вопроса по уголовному делу. Бывших чиновников водворили в СИЗО ГКНБ.

Стоит отметить, что в кулуарах Эмиля Жамгырчиева называют окул бала (посаженным сыном) экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Однако оба отрицали родство.

Чекисты берут золотом

В поле зрения правоохранительных органов также попали некоторые приближенные бывшего президента Алмазбека Атамбаева. ГКНБ расследует уголовное дело о контрабанде золотых изделий, где фигурируют экс-заместители главы ведомства Дуйшенбек Чоткараев и Болот Суюмбаев.

Дуйшенбек Чоткараев водворен в СИЗО ГКНБ, Болот Суюмбаев объявлен в розыск.

В 2017 году оперативники ГКНБ задержали 22 килограмма золотых украшений, незаконно ввезенных в страну. Руководство ведомства вместо того, чтобы продолжить расследование, незаконно распорядилось прекратить проверку и вернуть изъятую продукцию.

Операция «кустурация»

Главы силовых ведомств заверяли, что коррупционеры вернут деньги государству. Восстановление ущерба некоторые уже производят.

В ноябре Финпол возбудил уголовное дело в отношении бывшего первого вице-премьера Тайырбека Сарпашева. Следствие установило, что он незаконно обогатился, занимая руководящие должности. Один из фактов — приобрел земельные участки в Чуйской области.

После допросов в ГСБЭП Тайырбек Сарпашев решил вернуть нажитое, передав земельные наделы на баланс айыл окмоту.

Ущерб восстановил и руководитель комитета физической культуры и спорта при мэрии Оша Кылычбек Саркарбаев. Его задержали 17 декабря по факту подделки документов. По версии следствия, он пользовался поддельным паспортом, чтобы скрыть свою судимость. Его настоящая фамилия — Сулайманов.

В ГКНБ считают, что спортсмен с помощью поддельных документов получил новый паспорт, чтобы скрыть судимость и устроиться на работу в мэрию южной столицы.

Спустя месяц чиновника отпустили на свободу. По данным ГКНБ, 1 миллион сомов в качестве ущерба погасили близкие Кылычбека Саркарбаева. Кто конкретно внес такую большую сумму, неизвестно.

Оплачивает ущерб, правда, непонятно, на основании чего, и депутат парламента Исхак Пирматов. По предварительным данным, он уже перечислил больше 20 миллионов сомов.

Уголовное дело в отношении нардепа возбудили еще в 2012 году. Но позже прекратили. ГКНБ решил возобновить расследование в ноябре 2020-го.

Речь идет о злоупотреблении служебным положением в ОАО «Кыргызнефтегаз». Исхак Пирматов ранее возглавлял эту компанию.

По версии следствия, руководство предприятия в сговоре со служащими ОсОО «Кыргызмунай», заключив заведомо невыгодные контракты на поставку продукции нефтепереработки с аффилированными юридическими и физическими лицами, реализовало последним нефтепродукты по заниженным ценам.

Возместил часть ущерба и задержан недавно статс-секретарь Минтранса Эрмек Мамыркалиев. Его подозревают в коррупции. Уголовное дело расследует ГСБЭП. Чиновника задержали, а после того, как он начал выплачивать деньги государству, отпустили под домашний арест.

Выборы и поборы

АКС ГКНБ выявила систематические поборы в Социальном фонде. По данным ведомства, к незаконным действиям причастен глава СФ КР Медер Ирсалиев. По версии следствия, он вымогал деньги у руководителей территориальных структур Соцфонда. Сумма не сообщается. Его водворили в СИЗО ГКНБ.

Незадолго до выборов президента по подозрению в вымогательстве для политической партии задержали экс-полпреда правительства в Жогорку Кенеше Курманбека Дыйканбаева.

В ГКНБ считают, что он заставил руководителя одного из госпредприятий передать ему более 7 миллионов сомов под угрозой увольнения в случае отказа.

Деньги чиновник якобы использовал во время предвыборной кампании — 2020.

По аналогичному обвинению арестован экс-председатель ГСБЭП Бакир Таиров. Его водворили в СИЗО ГКНБ.

Бывший силовик, по версии следствия, во время парламентских выборов вынудил руководителя одного из госорганов передать ему деньги. Они якобы предназначались для финансирования одной из политических партий.

А судьи кто?

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заверял, что будет вестись самая жесткая борьба с коррупцией в судебной системе. Аккурат перед Новым годом стало известно, что в отношении главы Верховного суда Гульбары Калиевой возбуждено уголовное дело.

Речь идет о коррупции при разработке и внедрении автоматизированной системы «Местный суд».

Генеральная прокуратура внесла представление в дисциплинарную комиссию при Совете судей для привлечения Гульбары Калиевой к уголовной ответственности. Но задержать главу ВС КР пока невозможно — она имеет статус неприкосновенности. Комиссия еще не рассмотрела представление надзорного органа, поскольку Калиева находится на больничном.

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Еще двое судей Верховного суда Дильфуза Боронбаева и Камиль Осмоналиев являются фигурантами уголовных дел о незаконном обогащении.

ГКНБ утверждает, что эти судьи владеют несметными богатствами: квартиры VIP-класса, дома, коттеджи в престижных пансионатах на Иссык-Куле. Кроме того, судьи могли позволить себе частые поездки за границу.

Бей своих и чужих

В Бишкеке задержали приближенного Садыра Жапарова Мелиса Аспекова. Он и еще один активист Улан Джураев арестованы за то, что, прикрываясь именем Жапарова, вымогали у директора «Кыргыз темир жолу» $250 тысяч.

Аспеков и Джураев, по версии следствия, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства.

Сам Садыр Жапаров после скандала призвал правоохранительные органы задерживать всех, кто вымогает деньги от его имени.

Общественный резонанс вызвало и задержание депутата Жогорку Кенеша Дуйшона Торокулова. Его взяли уже после выборов. Политик, известный по прозвищу Душка, баллотировался и в седьмой созыв в октябре 2020 года.

Нардепа подозревают в коррупции и рейдерском захвате завода в Оше. Он якобы действовал в сговоре с представителями судебных органов и частными лицами.

Под раздачу попал и родственник супруги экс-президента Сооронбая Жээнбекова Айгуль Токоевой. По факту незаконного обогащения арестован начальник управления ГСБЭП Айбек Токоев. Он приходится бывшей первой леди племянником.

У задержанного обнаружили богатства не меньше, чем у судей Боронбаевой и Осмоналиева. Общая стоимость недвижимости бывшего финполовца составляет более $4 миллионов. Это, естественно, не соответствует его легальным доходам.

Следствие считает, что за время работы на руководящих должностях в Финполе силовик купил огромное количество недвижимости в Оше и Бишкеке. Кроме того, Айбек Токоев якобы инвестировал деньги в строительство многоэтажного дома и рестораны.

Два сапога пара

Двоих приближенных Райымбека Матраимова задержали в январе 2021 года. Глав айыл окмоту Сарай Замирбека Тургунбаева и Савай Мунарбека Сайпидинова подозревают в коррупции.

По версии следствия, Мунарбек Сайпидинов принял в эксплуатацию спортзал школы с некачественно выполненной работой. Кроме того, при строительстве объекта были завышены объемы выполненных работ на общую сумму более 1 миллиона сомов.

Почти идентичное обвинение и у Замирбека Тургунбаева. При строительстве средней школы в селе Киров на 720 мест объемы выполненных работ были завышены на сумму более чем 24 миллиона сомов.

Все указанные уголовные дела находятся на стадии следствия. Однако уже часть подозреваемых выплатила ущерб, и санкцию в отношении них сразу же смягчили. Не исключено, что и наказание они получат более чем мягкое. Таким образом в стране легализуют взятки следственным органам?