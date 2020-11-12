И. о. президента Садыр Жапаров, отвечая на вопросы журналистов, объяснил, почему отпустили экс-заместителя Таможенной службы Райымбека Матраимова.

По его словам, по Матраимову было принято политическое решение. Он отметил, что бывший таможенник должен выплатить в бюджет 2 миллиарда сомов.

«Но разве за это время внесли те преступники, которых задерживали ранее, хоть тыйын в госбюджет? Пусть даже их задержания — это шоу и спектакль. Принесли они хоть какую-то пользу государству», — спросил Садыр Жапаров.

ГКНБ установил предварительный ущерб, причиненный преступными действиями бывшего зама главы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Он составил около 2 миллиардов сомов. Фигурант уголовного расследования уже заявил, что готов возместить эту сумму.