Прослушка, доступ к данным и контроль сетей. В Жогорку Кенеш внесли законопроект

В Жогорку Кенеш внесен законопроект о внесении изменений в ряд законодательных актов в связи с принятием Цифрового кодекса. Документ предусматривает масштабное обновление правил оперативно-разыскной и контрразведывательной деятельности.

Согласно проекту, меняется сама логика работы с цифровыми данными и телекоммуникациями.

Ключевое новшество — переход от устаревших терминов к цифровым. В частности, понятие «абонент» заменяется словом «пользователь», а «сети электросвязи» — словами «телекоммуникационные сети».

При этом расширяются полномочия силовых органов:

разрешается получать данные не только с устройств, но и напрямую из телекоммуникационных сетей;

вводится возможность доступа к базам данных операторов связи;

закрепляется обязанность операторов предоставлять информацию о пользователях и обеспечивать технические условия для оперативных мероприятий.

Также законопроект вводит новые инструменты:

цифровое распознавание объектов — автоматическая идентификация лиц и транспорта по базам данных;

расширенные возможности снятия информации с серверов, устройств и сетей;

контроль за связью и устройствами.

Документ отдельно регулирует взаимодействие с операторами связи. Им придется:

обеспечивать доступ к своим системам;

внедрять технические решения для спецмероприятий;

не раскрывать методы работы спецслужб.

Все расходы на такую инфраструктуру возлагаются на операторов.

Кроме того, вводится обязательная идентификация всех мобильных устройств в государственной системе.

Законопроект закрепляет, что:

ключевые цифровые системы и технические средства переходят под контроль органов нацбезопасности;

в условиях ЧП или конфликта возможна временная блокировка отдельных мобильных устройств.

В справке-обосновании говорится, что изменения нужны для адаптации законодательства к цифровой среде и устранения пробелов после принятия Цифрового кодекса.

Отмечается, что преступность активно использует мессенджеры, интернет и мобильные устройства, а действующие нормы устарели и мешают эффективной работе правоохранительных органов.

Также власти намерены усилить контроль, повысить координацию с операторами связи и обеспечить «цифровой суверенитет» страны.

Законопроект направлен на рассмотрение парламента. В случае принятия кабмину предстоит привести подзаконные акты в соответствие в течение шести месяцев.

Документ уже вызывает потенциальный общественный интерес, поскольку напрямую затрагивает вопросы приватности, доступа к данным и контроля за цифровыми коммуникациями.