Прослушка, доступ к данным и контроль сетей. В Жогорку Кенеш внесли законопроект

В Жогорку Кенеш внесен законопроект о внесении изменений в ряд законодательных актов в связи с принятием Цифрового кодекса. Документ предусматривает масштабное обновление правил оперативно-разыскной и контрразведывательной деятельности.
Согласно проекту, меняется сама логика работы с цифровыми данными и телекоммуникациями.
Ключевое новшество — переход от устаревших терминов к цифровым. В частности, понятие «абонент» заменяется словом «пользователь», а «сети электросвязи» — словами «телекоммуникационные сети».
При этом расширяются полномочия силовых органов:
- разрешается получать данные не только с устройств, но и напрямую из телекоммуникационных сетей;
- вводится возможность доступа к базам данных операторов связи;
- закрепляется обязанность операторов предоставлять информацию о пользователях и обеспечивать технические условия для оперативных мероприятий.
Также законопроект вводит новые инструменты:
- цифровое распознавание объектов — автоматическая идентификация лиц и транспорта по базам данных;
- расширенные возможности снятия информации с серверов, устройств и сетей;
- контроль за связью и устройствами.
Документ отдельно регулирует взаимодействие с операторами связи. Им придется:
- обеспечивать доступ к своим системам;
- внедрять технические решения для спецмероприятий;
- не раскрывать методы работы спецслужб.
Все расходы на такую инфраструктуру возлагаются на операторов.
Кроме того, вводится обязательная идентификация всех мобильных устройств в государственной системе.
Законопроект закрепляет, что:
- ключевые цифровые системы и технические средства переходят под контроль органов нацбезопасности;
- в условиях ЧП или конфликта возможна временная блокировка отдельных мобильных устройств.
В справке-обосновании говорится, что изменения нужны для адаптации законодательства к цифровой среде и устранения пробелов после принятия Цифрового кодекса.
Отмечается, что преступность активно использует мессенджеры, интернет и мобильные устройства, а действующие нормы устарели и мешают эффективной работе правоохранительных органов.
Также власти намерены усилить контроль, повысить координацию с операторами связи и обеспечить «цифровой суверенитет» страны.
Законопроект направлен на рассмотрение парламента. В случае принятия кабмину предстоит привести подзаконные акты в соответствие в течение шести месяцев.
Документ уже вызывает потенциальный общественный интерес, поскольку напрямую затрагивает вопросы приватности, доступа к данным и контроля за цифровыми коммуникациями.