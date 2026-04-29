Смарт-часы и планшеты. В КР пытались ввезти гаджеты под видом секонд-хенда

Сотрудники Государственной таможенной службы выявили нарушение при ввозе товаров из США.

По данным ГТС, на МТО «ЖД Вокзал» досмотрен груз, прибывший через аэропорт «Манас» в адрес одной из компаний.

По документам товар проходил как бывшая в употреблении одежда, ноутбуки и запчасти. Однако проверка показала, что часть техники была новой, а также выявлены незадекларированные новые электронные товары.

Среди обнаруженного — планшеты, ноутбуки, смарт-часы, аудиоустройства и игровая консоль известных брендов. Товар изъят и помещен на склад временного хранения. По оценке Торгово-промышленной палаты и расчетам таможенных органов сумма подлежащих уплате платежей и штрафов превысила 2,6 миллиона сомов.

Материалы переданы в следственные органы ГТС. Ущерб государственному бюджету полностью возмещен.