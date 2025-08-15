Садыр Жапаров заявил об отсутствии двойных стандартов к жителям парка Ататюрка

Президент Садыр Жапаров заявил об отсутствии двойных стандартов в отношении жителей парка имени Ататюрка и новостройки «Кок-Жар». Об он сказал в интервью агентству «Кабар».

Он отметил, что в зоне отдыха граждане построили дома в 2005 году.

«Мы всех их весной собрали в «Ынтымак Ордо» и поставили вопрос ребром: либо вы приводите парк в порядок, либо ваши дома снесут. Они выбрали первый вариант. Чтобы сделать из парка сад высшего уровня, потребуется около 500 миллионов сомов. На сегодня они собрали около 100 миллионов сомов. Даст бог, это место станет парком высшего уровня. Им будут пользоваться простые люди, живущие в этом районе», — сказал Садыр Жапаров.

Ранее мэр Бишкека Айбек Джунушалиев заявил, что сравнивать ситуацию в парке имени Ататюрка и «Кок-Жаре» неправильно. По его словам, применить к жителям «Кок-Жара» тот же подход, что и в парке, закон не позволяет, поскольку между жителями массива и мэрией нет судебных споров и конфликтов по поводу права собственности.