В Бишкеке 30 апреля будет небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +29 градусов.

Отключение света, воды и газа

9.30-17.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Кара-Жыгач, Чок-Тал, Льва Толстого, Иссык-Куль, Кок-Ойрок, Жетиген, Кожомкула);

9.00-14.00 — микрорайон «Джал-29» (улица Тыналиева);

9.00-17.00 — отрезки улиц Ташкентская, Турусбекова, проспекта Жибек Жолу, улицы Леваневского, Матыева, СЭЗ «Бишкек», села Кашка-Суу (природный парк «Ала-Арча», альплагерь № 23, улица Лесхоз), Берлик (улицы Западная, Фабричная, 60 лет СССР, Молодежная, Школьная, Парковая, Почтовая, Участок), Гроздь (улицы Участок, Гроздинская, Шаршенова, Рыскулбекова, Чингиза Айтматова, Ынтымак, Заводская, Чуйская, Юбилейная, Садовая, 60 лет Октября, ДЭУ);

13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Таттыбубу, Садыкова);

9.00-12.00 — жилмассивы «Красный Строитель» (улицы Криворожская, Нурекская, Набережная, Бухарская, переулки Калмыцкий, Каунасский), «Ак-Босого» (улицы Чуй 12-13-14-15-16-55, Саадаева);

9.00-13.00 — жилмассив «Дордой» (улицы 1-2-3-4-5-6-7, Эмгекчил, Кожевенная), северная объездная дорога;

9.00-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Умут, Максат, Жаштык);

12.00-16.00 — жилмассив «Тендик» (улицы Тендик 1-2-3-4, Центральная);

13.00-16.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Наристе, Анарбеков, Жибек, Нооруз, Анар, Ак-Уул, Чубак).

27-30 апреля — район, ограниченный БЧК, рекой Ала-Арча, улицами Фучика, Дорожной, Юбилейной, Пригородной, Молодой Гвардии, Саадаева, Школьной, Коллекторной, Новой, Киргизской, переулками Садовый, Советский.

9.00-24.00 — район, ограниченный проспектом Шабдана Баатыра, улицами Хивинской (от улицы Лермонтова до улицы Валиханова, Достоевского;

10.00-20.00 — район, ограниченный улицами Ахунбаева, Ташаузской, Тыналиева, Садырбаева.

У кого намечается той

Назгуль Мекешова

Родилась 30 апреля 1982 года. Начальник управления культуры мэрии Бишкека.

Памятные даты

Утверждена первая Конституция Киргизской АССР

30 апреля 1929 года Второй Всекиргизский съезд советов, рассмотрев окончательную редакцию проекта Конституции, утвердил ее.

Документ принят на основе Конституции РСФСР. Она стала первой в истории конституционного развития Кыргызстана.

Международный день джаза

Джаз возник в конце XIX — начале XX веков в США как синтез африканской и европейской культур и по сей день остается уникальной формой музыкального искусства, объединяющего расы и национальности и стирающего границы между людьми и государствами.

Празднуя Международный день джаза, ЮНЕСКО воздает должное уникальному музыкальному стилю, которым является джаз; повышает информированность международного сообщества, подчеркивая необходимость межкультурного диалога и взаимопонимания; укрепляет международное сотрудничество и связи в области джазовой музыки.

