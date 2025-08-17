Как в свинарнике. Садыр Жапаров вновь призвал кыргызстанцев не бросать мусор

Президент Кыргызстана вновь призвал соотечественников бережно относиться к природе и не оставлять мусор. Об этом Садыр Жапаров написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня, в выходной день, я прогулялся по берегу Иссык-Куля. Я заснял всего один километр побережья на видео. Как вы сами видите, нет ни одного метра чистого места, весь берег завален мусором.

И мало того, люди заезжают на машинах прямо до самого берега. Правила о том, что нельзя заезжать на 100 метров к воде, они не знают (машины и их владельцев я не показывал на видео, чтобы их не позорить).

Очень печально. Мы будто пользуемся Иссык-Кулем только для сегодняшних дней. Пообщавшись с нарушителями порядка, я понял, что ни один из них не думает о том, что через 20–30, а то и 40–50 лет нашим потомкам тоже нужна будет чистая природа.

Сегодня вы сидите и оставляете мусор, превращая место в свинарник. Не забывайте, что завтра сюда придут ваши дети и внуки Садыр Жапаров

100 процентов отдыхающих, которые нарушают порядок на берегу, оставляют мусор и заезжают машинами в воду — это наши собственные граждане», — отметил глава государства.

Он в очередной раз призвал кыргызстанцев сохранять нашу природу чистой.

«Если вы будете убирать свой мусор за собой, ваши руки же не испачкаются и не сломаются. И не пользуйтесь природой так, как будто она нужна только вам сегодня. Не забывайте, что следующему поколению тоже нужна природа.

По крайней мере, уходя с отдыха, можно посмотреть на мусор и сказать себе: завтра сюда придут мой ребенок, внуки и правнуки, пусть они сядут на чистое место, и убрать за собой. Разве это сложно Представьте их, когда они сядут на оставленный вами мусор. Это обращение касается не только Иссык-Куля, но и всех мест отдыха по всей стране, пастбищ, граждан, живущих в сельской местности, местных жителей и всех кыргызстанцев в целом», — резюмировал президент.