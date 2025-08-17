16:33
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Власть

Как в свинарнике. Садыр Жапаров вновь призвал кыргызстанцев не бросать мусор

Президент Кыргызстана вновь призвал соотечественников бережно относиться к природе и не оставлять мусор. Об этом Садыр Жапаров написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня, в выходной день, я прогулялся по берегу Иссык-Куля. Я заснял всего один километр побережья на видео. Как вы сами видите, нет ни одного метра чистого места, весь берег завален мусором.
И мало того, люди заезжают на машинах прямо до самого берега. Правила о том, что нельзя заезжать на 100 метров к воде, они не знают (машины и их владельцев я не показывал на видео, чтобы их не позорить).

Очень печально. Мы будто пользуемся Иссык-Кулем только для сегодняшних дней. Пообщавшись с нарушителями порядка, я понял, что ни один из них не думает о том, что через 20–30, а то и 40–50 лет нашим потомкам тоже нужна будет чистая природа.

Сегодня вы сидите и оставляете мусор, превращая место в свинарник. Не забывайте, что завтра сюда придут ваши дети и внуки

Садыр Жапаров

100 процентов отдыхающих, которые нарушают порядок на берегу, оставляют мусор и заезжают машинами в воду — это наши собственные граждане», — отметил глава государства.

Он в очередной раз призвал кыргызстанцев сохранять нашу природу чистой.

«Если вы будете убирать свой мусор за собой, ваши руки же не испачкаются и не сломаются. И не пользуйтесь природой так, как будто она нужна только вам сегодня. Не забывайте, что следующему поколению тоже нужна природа.

По крайней мере, уходя с отдыха, можно посмотреть на мусор и сказать себе: завтра сюда придут мой ребенок, внуки и правнуки, пусть они сядут на чистое место, и убрать за собой. Разве это сложно Представьте их, когда они сядут на оставленный вами мусор. Это обращение касается не только Иссык-Куля, но и всех мест отдыха по всей стране, пастбищ, граждан, живущих в сельской местности, местных жителей и всех кыргызстанцев в целом», — резюмировал президент.
Ссылка: https://24.kg/vlast/339956/
просмотров: 268
Версия для печати
Материалы по теме
На антисанитарию у мусорных контейнеров жалуются жители Бишкека
В месяц вывозят около 3 тонн мусора: мэр Чолпон-Аты призвал соблюдать чистоту
Президент подписал указ о новой системе приема в колледжи и вузы с 2026 года
В Кыргызстане введен мораторий на присуждение государственных наград и премий
Президент подписал закон о глубинной очистке пляжей и штрафах за мусор
Президент КР принял глав правительств стран ЕАЭС и председателя коллегии ЕЭК
Садыр Жапаров прокомментировал связи Кыргызстана с Иланом Шором и санкции
Садыр Жапаров заявил об отсутствии двойных стандартов к жителям парка Ататюрка
Владельцам снесенных домов предоставят квартиры от ГИК вне очереди — президент
Садыр Жапаров подписал закон о передаче прав создания СЭЗ кабмину
Популярные новости
Власти Кыргызстана назвали историческим шагом приобретение Beeline госбанком Власти Кыргызстана назвали историческим шагом приобретение Beeline госбанком
Не&nbsp;работает. Мэр Оша поручил подать заявление в&nbsp;прокуратуру на&nbsp;директора школы Не работает. Мэр Оша поручил подать заявление в прокуратуру на директора школы
Владельцам снесенных домов предоставят квартиры от&nbsp;ГИК вне очереди&nbsp;&mdash; президент Владельцам снесенных домов предоставят квартиры от ГИК вне очереди — президент
&laquo;Тулпар Моторс&raquo; выпустил автомобили на&nbsp;сумму более 2&nbsp;миллиардов сомов «Тулпар Моторс» выпустил автомобили на сумму более 2 миллиардов сомов
Бизнес
Успейте до&nbsp;31&nbsp;августа! Кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов и&nbsp;подарки при покупке Honor Успейте до 31 августа! Кешбэк 1 тысяча 500 сомов и подарки при покупке Honor
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
17 августа, воскресенье
16:13
Как в свинарнике. Садыр Жапаров вновь призвал кыргызстанцев не бросать мусор Как в свинарнике. Садыр Жапаров вновь призвал кыргызста...
16:13
Антимонопольные нарушения. Суд просит обязать Google продать браузер Chrome
15:39
Жесткая посадка вертолета Ми-8. В Министерстве обороны сообщили подробности
15:00
Сон-Куль, Сары-Челек, Иссык-Куль. Фото и видео читателей 24.kg
14:11
В Чолпон-Ате пройдет III Тюркская универсиада