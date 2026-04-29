Бекназаров ответил Ташиеву на его обращение

Заявление экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева на фоне информации о возбуждении уголовного дела в отношении него и упоминание дела «Кемпир-Абад» вызвали публичную реакцию.

С критикой выступил общественный деятель Руслан Бекназаров — сын Азимбека Бекназарова. По его мнению, Ташиеву не следовало упоминать это дело в своем обращении.

Бекназаров отметил, что оправдание фигурантов не снимает вопросов о последствиях, которые они пережили. Он напомнил, что часть из них провела около трех лет в СИЗО и еще два года находилась под судебным контролем.

«Сказать, что они оправданы, — легко. Но кто ответит за пережитое ими?» — говорится в заявлении.

Ранее Камчыбек Ташиев, комментируя информацию о возбуждении уголовного дела, заявил, что рассчитывает на оправдание и призвал граждан не выходить за рамки закона. В качестве примера он привел оправдание фигурантов дела «Кемпир-Абад».