Происшествия

Экс-депутат парламента Куванычбек Конгантиев задержан

В Бишкеке ГКНБ задержал бывшего депутата Жогорку Кенеша Куванычбека Конгантиева. Об этом 24.kg сообщили источники в правоохранительных органах и близкие политика.

По предварительным данным, в отношении экс-парламентария проводятся следственные мероприятия. Подробности задержания и возможные обвинения пока не уточняются.

По информации источников его обвиняют в коррупции и незаконном обогащении. Накануне в соцсетях распространилась информации об имуществе семьи Конгантиева и его связях с экс-главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.

Сообщается что уголовному преследованию подверглось близкое окружение экс-депутата. Официальных комментариев пока не поступало.   

Напомним, ранее Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов рассмотрела заявление Куванычбека Конгантиева о досрочном сложении полномочий депутата и прекратила его мандат.

Куванычбек Конгантиев был избран депутатом Жогорку Кенеша по одномандатному округу №21, набрав 13 379 голосов. В парламенте он входил в депутатскую группу «Эл үмүтү Ата-Журт» и возглавлял комитет по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству. 
Материалы по теме
