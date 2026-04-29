В Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи с участием 190 стран

В сентябре 2026 года 10 тысяч молодых лидеров из 190 стран соберутся на Международный фестиваль молодежи, который пройдет в одном из крупнейших экономических, научных, культурных и спортивных центров России — городе Екатеринбурге. Сама по себе цифра впечатляет — событий, где представлены почти все государства мира, включая представителей Кыргызстана, сегодня единицы. Но главное произойдет после того, как участники переступят порог «Города молодежи мира» — символического пространства, где начнется практика «искусства быть вместе». Здесь различия становятся не барьером, а ресурсом для совместного творчества.

Стань частью сообщества, которое уже работает

Участники Международного фестиваля молодежи получат шанс стать частью международного молодежного сообщества, зародившегося в 2024 году и объединяющего тысячи молодых людей по всему миру сегодня. Именно тогда, в 2024-м, по инициативе президента России Владимира Путина 20 тысяч молодых специалистов из разных сфер — медиа и государственного управления до спорта и культуры — из 190 стран получили площадку для диалога на равных и поиска точек соприкосновения, чтобы определить, как дальше строить совместное будущее.

На фестивале они сформировали сообщество, которое и сегодня реализует совместные акции и проекты, направленные на улучшение жизни людей и построение более справедливого мира, где у каждого государства есть голос и неограниченный доступ к ресурсам развития.

Чтобы сохранить диалог молодых лидеров, Россия решила предоставлять площадки для диалога молодых лидеров ежегодно. В 2025-м прошел слет ВФМ в Нижнем Новгороде, собравший 2 тысячи молодых лидеров из 120 стран. В этом году РФ зовет молодых людей на событие еще большего масштаба — Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге, который станет новой вехой в формировании устойчивого международного сообщества.

Форматы, которые объединяют

Как заявляют организаторы, гостей ждет насыщенная программа, направленная как на знакомство и сближение молодых лидеров друг с другом, так и на их саморазвитие.

Так, познакомиться и лучше узнать друг друга гостям фестиваля поможет объединяющая программа, которая строится вокруг командообразующих активностей. Инженер из Вьетнама, художница из Мексики, программист из Перми и фермер из Кении смогут в одной команде и за пару часов найти общий язык в процессе совместного решения задач. Так рождается позитивное общение, которое перерастает в доверительный диалог.

Узнать новое из уст мировых экспертов участникам поможет более 50 форматов образовательной программы. На различных площадках перед участниками фестиваля выступят свыше 150 российских и иностранных экспертов — ученых, предпринимателей, представителей власти, деятелей культуры и искусства. При этом программа не станет «монологом» признанных авторитетов в своей сфере — молодые участники смогут вступить в дискуссию, задать вопросы и даже представить свои проекты. Да, бразильский аспирант сможет представить свою работу на той же площадке, где и российский академик, индийский создатель стартапа — обсудить идею с инвесторами из Африки, Европы и Азии.

Фото организаторов. В Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи

Но не только знания ждут участников. На фестивале пройдет более 50 форматов культурной, спортивной и доброй программ — от масштабных концертов с выступлениями артистов из разных государств до спектаклей и кинопоказов, от массовых тренировок до мастер-классов от известных спортсменов. В рамках доброй программы каждый участник сможет присоединиться к добровольческой акции или социальной инициативе — помочь природе и людям здесь и сейчас.

По словам организаторов, именно в этих процессах стираются любые барьеры — все становятся равными участниками общего дела. Так закладываются первые доверительные связи, которые позже перерастают в долгосрочные проекты.

Узнать Россию

Конечно, участникам представится возможность и познакомиться с самой Россией — на фестивале молодых лидеров ждет экскурсионная программа, которая познакомит их с одним из крупнейших городов страны — Екатеринбургом. Расположенный на границе двух частей света — Европы и Азии, этот российский город исторически был точкой пересечения путей, идей и культур. И где, если не здесь, молодым лидерам искать точки соприкосновения?

На площадке фестиваля также расположится экспозиционное пространство, которое познакомит участников с ключевыми достижениями России и ее отраслей в различных сферах — от космоса и мирного атома до цифровизации и IT.

Более того, 17 сентября фестиваль в Екатеринбурге завершится, но диалог продолжится. Одна тысяча зарубежных участников мероприятия отправится в 30 экспедиций по субъектам Российской Федерации и Республике Абхазия. Гости проведут в регионах несколько дней — увидят достопримечательности, познакомятся с природным и технологическим потенциалом, пообщаются с местными жителями и увидят быт россиян. К слову, программа приурочена к объявленному в стране Году единства народов России. Участники увидят, как в одном государстве живут и взаимодействуют представители сотен этносов — каждый со своими языком, традициями, культурой — и при этом строят общее будущее, сохраняя преемственность поколений и уважая духовное развитие разных народов.

Фестивальное движение не навязывает ценностей — оно создает условия, в которых они раскрываются естественно: в уважительном тоне дискуссий, в готовности слушать и слышать альтернативные точки зрения, в поддержке тех, кто предлагает нестандартные решения. Россия делится своим опытом сосуществования множества народов на одной территории — примером того, как традиции и духовное развитие разных культур становятся основой для диалога и сотрудничества.

Для тех, кто не сможет присоединиться

По словам организаторов, на Международный фестиваль молодежи уже получено более 60 тысяч заявок из 175 стран мира. Но, возможно, именно ты можешь стать одним из счастливчиков. Оценивать участников по качеству выполнения заданий и подтвержденным достижениям — на фестиваль попадут лучшие представители в своей сфере.

Но если ты не сможешь попасть очно, то не стоит расстраиваться! Присоединиться к фестивалю и почувствовать его энергию смогут все. В рамках медиапрограммы организаторы продумывают цифровой доступ для участников, которые не прошли отбор на мероприятие.

Искусство, которое остается

Фестиваль завершится, но его наследие продолжит жить — в связях и контактах, которые участники сохранят после возвращения домой, в проектах, которые зародятся на мероприятии, в понимании, что за абстрактным понятием «другая страна» стоят конкретные люди со своими надеждами и мечтами. Многие из тех, кто приедет в «Город молодежи мира» в сентябре 2026 года, уедут не просто с яркими впечатлениями, а с конкретными планами и твердым убеждением: диалог возможен даже в сложное время. Россия открывает двери для тех, кто готов не просто мечтать, а действовать. Для тех, кто верит, что будущее строят не в кабинетах, а в живом, доверительном диалоге между людьми. В сентябре в Екатеринбурге начнется новая глава этого диалога — и она уже сегодня меняет жизни тысяч молодых лидеров. Это не просто фестиваль. Это точка сбора для тех, кто строит будущее вместе.

Подать заявку на участие в Международном фестивале молодежи можно до 30 апреля на сайте.

Развивать контакты с российскими сверстниками можно уже сегодня — международные клубы дружбы действуют во всех российских регионах. В этих неформальных пространствах российская и зарубежная молодежь общается, дружит, реализует совместные акции и проекты. Найти контакты Международного клуба дружбы, взаимодействующего с Кыргызстаном, можно на сайте дирекции Всемирного фестиваля молодежи — международной платформе возможностей.