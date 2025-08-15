17:28
USD 87.38
EUR 101.97
RUB 1.10
Власть

В Кыргызстане введен мораторий на присуждение государственных наград и премий

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, устанавливающий мораторий на присуждение государственных наград, почетных званий и государственных премий до 1 января 2026 года.

В течение действия моратория награды и почетные звания смогут присуждать только в исключительных случаях по инициативе главы государства, например, за особые заслуги перед страной или обществом.

Администрация президента при этом приостанавливает прием и рассмотрение материалов для награждений, за исключением упомянутых особых случаев. Министерству юстиции поручено в течение двух месяцев провести комплексный анализ действующих законов и практики награждений и подготовить предложения по совершенствованию законодательства.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/339812/
просмотров: 368
Версия для печати
Материалы по теме
Президент подписал указ о новой системе приема в колледжи и вузы с 2026 года
Президент КР принял глав правительств стран ЕАЭС и председателя коллегии ЕЭК
Садыр Жапаров прокомментировал связи Кыргызстана с Иланом Шором и санкции
Садыр Жапаров заявил об отсутствии двойных стандартов к жителям парка Ататюрка
Владельцам снесенных домов предоставят квартиры от ГИК вне очереди — президент
Садыр Жапаров подписал закон о передаче прав создания СЭЗ кабмину
Юрист о законе о многоженстве: принятие нормы ударило бы по правам женщин
Садыр Жапаров вернул в парламент закон об отмене наказания за многоженство
В Кыргызстане меняют правила по государственному языку
Садыр Жапаров ограничил право негосударственных экспертов на взрывотехнику
Популярные новости
Камчыбек Ташиев: Будет чатак, если жители выскажут недовольство Камчыбек Ташиев: Будет чатак, если жители выскажут недовольство
Власти Кыргызстана назвали историческим шагом приобретение Beeline госбанком Власти Кыргызстана назвали историческим шагом приобретение Beeline госбанком
Мэр Оша на&nbsp;электросамокате и&nbsp;с&nbsp;мигалками устроил утренний рейд: &laquo;Эки дос&raquo; снесут Мэр Оша на электросамокате и с мигалками устроил утренний рейд: «Эки дос» снесут
Мэрия и&nbsp;жители парка имени Ататюрка заключили мировое соглашение. Условия Мэрия и жители парка имени Ататюрка заключили мировое соглашение. Условия
Бизнес
Успейте до&nbsp;31&nbsp;августа! Кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов и&nbsp;подарки при покупке Honor Успейте до 31 августа! Кешбэк 1 тысяча 500 сомов и подарки при покупке Honor
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
15 августа, пятница
17:10
Президент подписал указ о новой системе приема в колледжи и вузы с 2026 года Президент подписал указ о новой системе приема в коллед...
17:04
Кабмин КР вводит обязательное вскрытие умерших: утвержден новый порядок
17:00
«Тулпар Моторс» выпустил автомобили на сумму более 2 миллиардов сомов
16:55
В Кыргызстане введен мораторий на присуждение государственных наград и премий
16:41
Президент подписал закон о глубинной очистке пляжей и штрафах за мусор