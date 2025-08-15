Президент КР принял глав правительств стран ЕАЭС и председателя коллегии ЕЭК

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 15 августа, принял глав делегаций Евразийского экономического союза и председателя коллегии Евразийской экономической комиссии, участвующих в очередном заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате.

В мероприятии участие приняли председатель кабинета министров КР Адылбек Касымалиев, вице-премьер-министр Республики Армения Мгер Григорян, премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, а также премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и первый вице-президент Исламской Республики Иран Мохаммад Реза Ареф.

Обсуждены вопросы интеграционного взаимодействия, наращивания совместных кооперационных проектов и усиление работы со странами-партнерами ЕАЭС.

Глава государства подчеркнул, что для Кыргызстана участие в Евразийском экономическом союзе — приоритетное направление внешнеэкономической деятельности. В рамках союза страна стремится к развитию совместных проектов, увеличению взаимных инвестиций и улучшению условий для бизнеса, что позволит всем участникам достигать синергии и уверенно двигаться вперед на фоне глобальных вызовов.

В этом контексте Садыр Жапаров озвучил показатели Кыргызстана за 10 лет членства в ЕАЭС. Так, по итогам 2024 года ВВП страны достиг полутора триллиона сомов и вырос в полтора раза в реальном выражении по сравнению с 2015 годом.

«Кыргызстан на себе ощутил все преимущества членства в Союзе. Сформированы благоприятные условия для развития торгово-экономического сотрудничества, развивается сотрудничество с региональными партнерами и третьими странами», — сказал президент.

Он также обозначил несколько направлений, на которых необходимо сконцентрировать внимание.

В том числе устранение препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, которые мешают свободному передвижению товаров, капитала, услуг и рабочей силы. Также одним из приоритетных направлений является наращивание совместных кооперационных проектов в сфере промышленности и агропромышленности, локализация их в странах с малой экономикой.

Садыр Жапаров выразил уверенность, что совместные усилия и принимаемые решения будут укреплять интеграционную основу для будущего Союза, чтобы обеспечить экономической рост и углубление сотрудничества во благо государств и региона в целом.

Фото пресс-службы АП КР. Рабочая встреча

В свою очередь главы правительств стран Евразийского экономического союза выразили благодарность президенту Садыру Жапарову за теплый прием и гостеприимство, пожелав дальнейшего процветания Кыргызстану.

Они также отметили экономический рост Кыргызстана, расширение торгового сотрудничества между государствами-членами ЕАЭС и выразили готовность далее укреплять отношения на двусторонней основе и в рамках Евразийской экономической интеграции.

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев акцентировал внимание на том, что за 10 лет ЕАЭС доказал свою значимость и востребованность, а также подтвердил готовность прилагать все усилия для реализации задач, поставленных главами государств-членов Евразийского экономического союза.