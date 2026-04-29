Общество

Парад Победы в Москве в этом году пройдет без военной техники

Традиционный военный парад в ознаменование 81-й годовщины Победы пройдет на Красной площади Москвы 9 мая, пишет Telegram-канал «Контекст» со ссылкой на Минобороны России.

В связи с оперативной обстановкой в этом году в параде не примут участия кадеты, суворовцы и нахимовцы. В составе пешей колонны пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил России.

Также состоится авиационная часть парада: над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп, а в завершение штурмовики Су-25 раскрасят небо в цвета флага России.

Кроме того, в ходе трансляции парада покажут работу военнослужащих, выполняющих задачи в зоне боевых действий в Украине, а также несущих боевое дежурство и боевую службу в составе расчетов на пунктах управления РВСН, ВКС и на кораблях ВМФ.
Материалы по теме
Садыр Жапаров принял участие в параде Победы в Москве. Фоторепортаж
Кто из мировых лидеров будет на Параде Победы в Москве
В Бишкеке провели генеральную репетицию военного парада
На репетиции парада Победы в Токмаке засняли зенитно-ракетный комплекс С-300
Садыр Жапаров примет участие в параде Победы в Москве
В Бишкеке 8 мая пройдет парад Победы
На Парад Победы 9 мая в Москву приглашены 19 стран
Садыр Жапаров поучаствовал в параде Победы на Красной площади в Москве
Президент Садыр Жапаров прибыл в Москву
Владимир Путин пригласил Эмомали Рахмона на парад 9 Мая в Москве
Иностранцам упростят жизнь: в Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ
«Землю забирают тихо». Как жители Бишкека теряют участки у своих домов
При повышении зарплаты педагогам в Кыргызстане ввели единый коэффициент
Почему Бишкек отказался от автобусов «Белес» и выбрал китайские
В Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи с участием 190 стран
Объявлен тендер на благоустройство участка на пересечении Чуй—Абдрахманова
Госбанк развития КР включен в листинг Кыргызской фондовой биржи
КРСУ усиливает подготовку педагогических кадров для Кыргызстана
