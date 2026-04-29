Парад Победы в Москве в этом году пройдет без военной техники

Традиционный военный парад в ознаменование 81-й годовщины Победы пройдет на Красной площади Москвы 9 мая, пишет Telegram-канал «Контекст» со ссылкой на Минобороны России.

В связи с оперативной обстановкой в этом году в параде не примут участия кадеты, суворовцы и нахимовцы. В составе пешей колонны пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил России.

Также состоится авиационная часть парада: над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп, а в завершение штурмовики Су-25 раскрасят небо в цвета флага России.

Кроме того, в ходе трансляции парада покажут работу военнослужащих, выполняющих задачи в зоне боевых действий в Украине, а также несущих боевое дежурство и боевую службу в составе расчетов на пунктах управления РВСН, ВКС и на кораблях ВМФ.