Техноблог

WhatsApp намерен дать пользователям 2 гигабайта для защищенных бэкапов чатов

WhatsApp готовит новый способ резервного копирования переписок.

Сейчас пользователи обычно сохраняют бэкапы в Google Drive на Android или iCloud на iPhone, но Meta хочет добавить еще один вариант — хранение резервных копий на собственных серверах.

По данным WABetaInfo, в приложении может появиться выбор поставщика резервного копирования: например, Google или WhatsApp. При этом компания обещает защитить такие копии сквозным шифрованием, чтобы доступ к данным не получила даже сама Meta.

Для защиты чатов будут использоваться ключи доступа (passkey). Сам passkey будет храниться в менеджере паролей. Кроме того, резервные копии будут шифроваться с помощью 64-значного ключа.

Ожидается, что у нового сервиса будет бесплатный и платный варианты. В бесплатном тарифе пользователям могут дать 2 гигабайта для резервных копий, а в платном — 50 гигабайт за $0,99. Такой вариант может быть удобен для тех, кто не хочет занимать место в Google Drive или iCloud.

Если резервные копии можно будет перенести в инфраструктуру WhatsApp, пользователи смогут освободить облачное хранилище Google или Apple.  
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/372310/
