Экс-главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву предъявили обвинения по двум статьям

Бывшему председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву предъявили обвинения по двум статьям Уголовного кодекса КР. Об этом пишут СМИ со ссылкой на адвоката Икрамидина Айткулова.

Он сообщил, что Камчыбек Ташиев обвиняется по статьям «Насильственный захват или удержание власти, а равно действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя» и «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Речь идет о частях 2 и 4 этой статьи: деяние, совершенное с целью извлечения выгод и преимуществ для себя либо других лиц или из иной личной заинтересованности, а также совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение.

Экс-главе ГКНБ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По словам адвоката, его подзащитный вину не признает.

По экс-генпрокурору Курманкулу Зулушеву и экс-спикеру парламента Нурланбеку Тургунбек уулу, ситуация не ясна. Они также фигурируют в рамках этого дела.

Напомним, бывшие высокопоставленные чиновники два дня находились на допросе в МВД. Расследование может быть связано с так называемым письмом 75.
