Зеленый щит Центральной Азии. Страны региона объединились против опустынивания

На полях Регионального экологического саммита в Астане подписана резолюция «Зеленый щит Центральной Азии», которая закрепила политическую волю стран региона к созданию масштабной системы защитных лесных полос и зеленых барьеров, пишет Podrobno.uz.

Инициатива рассчитана на 2026-2035 годы и направлена на борьбу с опустыниванием, деградацией земель и климатическими вызовами.

В панельной сессии высокого уровня приняли участие представители всех стран Центральной Азии, а также Китай, международные организации и научное сообщество.

От имени Кыргызской Республики в мероприятии принял участие первый заместитель главы МЧС Акылбек Мазарипов. Они представили национальные стратегии лесовосстановления и адаптации к климатическим изменениям, подчеркнув необходимость объединенных действий.

Участники подчеркнули, что «Зеленый щит» станет долгосрочной платформой для укрепления экологической безопасности, предотвращения пыльных бурь и формирования трансграничных зеленых коридоров. Подписание резолюции стало важным шагом к консолидации усилий стран региона и созданию экологически безопасного будущего Центральной Азии.