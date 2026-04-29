КРСУ усиливает подготовку педагогических кадров для Кыргызстана

Кыргызско-Российский Славянский университет (КРСУ) ведет системную работу по подготовке учителей, направленную на преодоление дефицита кадров в школах республики. По поручению Министра науки и высшего образования РФ В.Н.Фалькова в 2024 году в университете было открыто педагогическое направление. Ключевая задача — создание базы для подготовки специалистов, способных эффективно работать в современной билингвальной среде.

Образовательные программы и практика

Программы вуза включают углубленное изучение кыргызского и русского языков, а также подготовку по востребованным профилям: математика, физика, начальное образование и физическая культура. Обучение строится на тесной связи теории с практикой: студенты уже на ранних этапах работают в школах и учебно-воспитательных комплексах Бишкека.

Важной площадкой выступает средняя школа при КРСУ, где обучаются 549 человек. Она интегрирована в экосистему университета и работает по стандартам Кыргызстана и России. Это позволяет реализовать непрерывную образовательную траекторию «школа — колледж — вуз».

Динамика роста и государственная поддержка

В настоящее время в университете обучаются более 80 будущих учителей. Внедрение ваучерного механизма финансирования в Кыргызстане уже позволило привлечь на профильные программы дополнительно 32 человека.

Планы и квоты:

  • На 2026/2027 учебный год Россия выделила КРСУ 100 бюджетных мест по педагогическим направлениям.
  • Кыргызская Республика продолжит поддержку подготовки кадров в рамках ваучерной системы.
  • В колледже университета открываются направления «Педагогика» и «Дошкольное образование» на 25 бюджетных мест.

Международное сотрудничество и престиж профессии

КРСУ активно развивает методическую работу. Совместно с РУДН имени П.Лумумбы проводятся выездные мастер-классы для учителей и профориентация для школьников в регионах Кыргызстана. При поддержке АНО «Евразия» 75 педагогов пройдут повышение квалификации, а 100 лучших студентов получат именные стипендии.

Развитие педагогики в КРСУ синхронизировано с крупным межгосударственным проектом — строительством в Кыргызстане девяти совместных русскоязычных школ. В 2027 году первые объекты введут в Бишкеке, Баткене и Караколе, затем — в Оше, Манасе, Нарыне и других регионах. Посол РФ Сергей Вакунов подчеркнул: «Недостатка преподавателей не будет, поскольку КРСУ уже готовит специалистов для этих и других школ».

Приглашение для абитуриентов

В КРСУ стартует приемная кампания. Университет приглашает абитуриентов выбрать востребованную профессию, обеспечивая их бюджетными местами и стипендиальной поддержкой.

14 мая в КРСУ пройдет День открытых дверей. Это возможность познакомиться с программами, задать вопросы преподавателям и узнать все об условиях поступления. КРСУ ждет тех, кто готов стать частью нового поколения учителей Кыргызстана. 
Материалы по теме
Садыр Жапаров подписал закон о строительстве кампуса КРСУ на 15 тысяч студентов
Жогорку Кенеш одобрил строительство кампуса КРСУ в селе Байтик
Минимальный оклад в КРСУ составляет 28 тысяч сомов — ректор
Россия на 30 процентов увеличит число бюджетных мест в КРСУ
Комитет ЖК одобрил строительство кампуса КРСУ в Байтике
Новый кампус КРСУ: Кыргызстан выделит землю и обеспечит инфраструктуру
В КРСУ будут готовить инженеров для дронов
Ташиев провел совет КРСУ: вуз объявил о новом этапе модернизации и роста
Земли под кампус КРСУ в Чуйской области перевели в категорию населенных пунктов
«Мы научились работать командой». Ректор КРСУ об итогах года, кампусе и планах
