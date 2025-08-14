Садыр Жапаров подписал закон о передаче прав создания СЭЗ кабмину

Президент Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в закон о свободных экономических зонах (СЭЗ), сообщили в пресс-службе главы государства.

Теперь решения о создании, изменении границ и закрытии свободных экономических зон будет принимать кабинет министров.

Документ направлен на совершенствование правового регулирования создания и ликвидации свободных экономических зон в стране. Согласно новым нормам, решения о создании, продлении срока, изменении границ и ликвидации СЭЗ будут приниматься кабинетом министров Кыргызской Республики.

По данным авторов изменений, передача этих полномочий правительству позволит ускорить процесс принятия решений и повысить эффективность управления свободными экономическими зонами, что создаст более благоприятные условия для инвесторов и бизнеса.