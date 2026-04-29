Объявлен тендер на благоустройство участка на пересечении Чуй—Абдрахманова

Ранее сообщалось, что в центре Бишкека, на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдрахманова, будет демонтирована надземная конструкция. Решение было принято по итогам переговоров между собственниками объекта, городскими властями и компанией «Ташболот Холдинг».
Освобождение территории создает основу для качественного преобразования одного из ключевых участков столицы и формирования нового общественного пространства.
В этой связи компания «Ташболот Холдинг» объявляет открытый тендер на разработку и реализацию проекта благоустройства и озеленения данной территории.
Проект направлен на создание современной общественной зоны, которая станет новой точкой притяжения для жителей и гостей столицы.
Новое пространство для города и людей
В рамках инициативы планируется формирование комфортной городской инфраструктуры с прогулочной зоной, зелеными насаждениями и элементами малых архитектурных форм. Особое внимание будет уделено созданию безопасной, эстетичной и функциональной среды, адаптированной к климатическим условиям Бишкека.
Будущая территория задумана как место для повседневной городской жизни — отдыха, встреч, общения и вдохновения.
Акцент на идею и идентичность
Организаторы тендера подчеркивают, что ключевым элементом отбора станет не только техническое исполнение, но и концептуальная составляющая проекта.
Участникам предлагается разработать уникальную концепцию, отражающую:
- значение пространства для города и его жителей;
- идентичность центральной части Бишкека;
- связь с культурой, природой и традициями Кыргызстана;
- устойчивость и актуальность решений на долгосрочную перспективу.
Требования к участникам
К участию приглашаются компании и специалисты, обладающие опытом реализации аналогичных проектов.
Заявка должна включать:
- проект озеленения (схема, подбор растений, визуализация);
- детализированную смету;
- портфолио реализованных объектов;
- сроки выполнения работ;
- коммерческое предложение.
Дополнительно участникам необходимо представить концепцию сквера, включая ее название, краткое описание, визуализацию и обоснование.
Техническое задание можно скачать по ссылке: ТЕНДЕР НА РАЗРАБОТКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ.
Вклад в облик столицы
Реализация проекта станет важным шагом в развитии городской среды Бишкека и формировании современных общественных пространств, ориентированных на человека.
Создаваемая общественная зона призвана не только украсить центральную часть города, но и стать местом, которое будет востребовано и любимо горожанами на протяжении многих лет.
Дополнительная информация
- локация: пересечение проспекта Чуй и улицы Абдрахманова;
- тип работ: благоустройство и озеленение;
- площадь: уточняется.
Проект должен быть предоставлен не позднее 25 мая 2026 года.
Подведение итогов по результатам рассмотрения проектов состоится 30 мая 2026 года.
Все работы необходимо направлять на электронную почту: oldbishkekkg@gmail.com.
Контактный номер для связи: +996 550950 471.