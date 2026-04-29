Объявлен тендер на благоустройство участка на пересечении Чуй—Абдрахманова

Ранее сообщалось, что в центре Бишкека, на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдрахманова, будет демонтирована надземная конструкция. Решение было принято по итогам переговоров между собственниками объекта, городскими властями и компанией «Ташболот Холдинг».

Освобождение территории создает основу для качественного преобразования одного из ключевых участков столицы и формирования нового общественного пространства.

В этой связи компания «Ташболот Холдинг» объявляет открытый тендер на разработку и реализацию проекта благоустройства и озеленения данной территории.

Проект направлен на создание современной общественной зоны, которая станет новой точкой притяжения для жителей и гостей столицы.

Новое пространство для города и людей

В рамках инициативы планируется формирование комфортной городской инфраструктуры с прогулочной зоной, зелеными насаждениями и элементами малых архитектурных форм. Особое внимание будет уделено созданию безопасной, эстетичной и функциональной среды, адаптированной к климатическим условиям Бишкека.

Будущая территория задумана как место для повседневной городской жизни — отдыха, встреч, общения и вдохновения.

Акцент на идею и идентичность

Организаторы тендера подчеркивают, что ключевым элементом отбора станет не только техническое исполнение, но и концептуальная составляющая проекта.

Участникам предлагается разработать уникальную концепцию, отражающую:

значение пространства для города и его жителей;

идентичность центральной части Бишкека;

связь с культурой, природой и традициями Кыргызстана;

устойчивость и актуальность решений на долгосрочную перспективу.

Требования к участникам

К участию приглашаются компании и специалисты, обладающие опытом реализации аналогичных проектов.

Заявка должна включать:

проект озеленения (схема, подбор растений, визуализация);

детализированную смету;

портфолио реализованных объектов;

сроки выполнения работ;

коммерческое предложение.

Дополнительно участникам необходимо представить концепцию сквера, включая ее название, краткое описание, визуализацию и обоснование.

Техническое задание можно скачать по ссылке: ТЕНДЕР НА РАЗРАБОТКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ.

Вклад в облик столицы

Реализация проекта станет важным шагом в развитии городской среды Бишкека и формировании современных общественных пространств, ориентированных на человека.

Создаваемая общественная зона призвана не только украсить центральную часть города, но и стать местом, которое будет востребовано и любимо горожанами на протяжении многих лет.

Дополнительная информация

локация: пересечение проспекта Чуй и улицы Абдрахманова;

тип работ: благоустройство и озеленение;

площадь: уточняется.

Проект должен быть предоставлен не позднее 25 мая 2026 года.

Подведение итогов по результатам рассмотрения проектов состоится 30 мая 2026 года.

Все работы необходимо направлять на электронную почту: oldbishkekkg@gmail.com.

Контактный номер для связи: +996 550950 471.