Бизнес

Госбанк развития КР включен в листинг Кыргызской фондовой биржи

24 апреля 2026 года акции ОАО «Государственный банк развития Кыргызской Республики» включены в листинг категории B главной фондовой площадки страны — ЗАО «Кыргызская фондовая биржа».

Для Госбанка развития КР это не просто формальное включение в листинговый список, а подтверждение соответствия высоким стандартам прозрачности, раскрытия информации и корпоративного управления. Получение листингового статуса отражает последовательную работу Госбанка развития КР по повышению доверия со стороны инвесторов и укреплению своей институциональной устойчивости.

Включение в листинг является важным этапом на пути к приобретению статуса публичной компании. Данный шаг открывает новые возможности для реализации стратегических планов Госбанка развития КР, включая развитие на внутреннем рынке капитала и выход на международные финансовые рынки.

Госбанк развития КР продолжит работу по расширению инструментов привлечения инвестиций и повышению инвестиционной привлекательности, внося вклад в развитие экономики страны.

www.sdb.kg

 
Материалы по теме
Госбанк развития КР финансирует энергосектор страны
Госбанк развития КР профинансировал новый проект «Шоро»
Госбанк развития КР передает всю прибыль государству
Госбанк развития КР направит $60 миллионов на зеленые кредиты для МСБ
Гарантии Государственного банка развития КР
Госбанк развития КР открыл представительство в Оше
Встреча Госбанка развития КР с Европейским инвестиционным банком
Финансирование зеленых проектов от Госбанка развития КР
Гарантии Государственного банка развития КР
Госбанк развития КР за чистый транспорт
Популярные новости
Более 5&nbsp;тысяч человек отпраздновали день рождения Бишкека в&nbsp;Royal Central Park Более 5 тысяч человек отпраздновали день рождения Бишкека в Royal Central Park
Льготная ипотека на&nbsp;квартиры в&nbsp;Royal Central Park от&nbsp;&laquo;Банка Компаньон&raquo; Льготная ипотека на квартиры в Royal Central Park от «Банка Компаньон»
Курортный квартал IRBIS от&nbsp;&laquo;Аврора групп&raquo; меняет подход к&nbsp;курортной недвижимости Курортный квартал IRBIS от «Аврора групп» меняет подход к курортной недвижимости
ОАО &laquo;Таш-Темир&raquo; предлагает продукцию для строительства подземных переходов ОАО «Таш-Темир» предлагает продукцию для строительства подземных переходов
Бизнес
Объявлен тендер на&nbsp;благоустройство участка на&nbsp;пересечении Чуй&mdash;Абдрахманова Объявлен тендер на благоустройство участка на пересечении Чуй—Абдрахманова
Госбанк развития&nbsp;КР включен в&nbsp;листинг Кыргызской фондовой биржи Госбанк развития КР включен в листинг Кыргызской фондовой биржи
КРСУ усиливает подготовку педагогических кадров для Кыргызстана КРСУ усиливает подготовку педагогических кадров для Кыргызстана
&laquo;Оптима Банк&raquo; поддержал экологический проект фонда &laquo;Таза Карма&raquo; «Оптима Банк» поддержал экологический проект фонда «Таза Карма»
29 апреля, среда
15:27
Парковки у домов узаконят. Минстрой вынес новые нормы на обсуждение Парковки у домов узаконят. Минстрой вынес новые нормы н...
15:26
Из-за возведения ГЭС река Кичи-Кемин может исчезнуть — опасаются местные жители
15:23
В ФРГ задержан казахстанец, подозреваемый в подготовке шпионажа в пользу России
15:20
Камчыбек Ташиев выступил с обращением к народу. Он просит не устраивать протесты
15:17
Вы сюда не играть пришли. Спикер отчитал чиновника, прослушавшего вопрос