Госбанк развития КР включен в листинг Кыргызской фондовой биржи

24 апреля 2026 года акции ОАО «Государственный банк развития Кыргызской Республики» включены в листинг категории B главной фондовой площадки страны — ЗАО «Кыргызская фондовая биржа».

Для Госбанка развития КР это не просто формальное включение в листинговый список, а подтверждение соответствия высоким стандартам прозрачности, раскрытия информации и корпоративного управления. Получение листингового статуса отражает последовательную работу Госбанка развития КР по повышению доверия со стороны инвесторов и укреплению своей институциональной устойчивости.

Включение в листинг является важным этапом на пути к приобретению статуса публичной компании. Данный шаг открывает новые возможности для реализации стратегических планов Госбанка развития КР, включая развитие на внутреннем рынке капитала и выход на международные финансовые рынки.

Госбанк развития КР продолжит работу по расширению инструментов привлечения инвестиций и повышению инвестиционной привлекательности, внося вклад в развитие экономики страны.

