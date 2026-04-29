Камчыбек Ташиев выступил с обращением к народу. Он просит не устраивать протесты

Экс-глава ГКНБ Камчыбек Ташиев выступил с обращением на фоне информации о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Фото из интернета

По его словам, он вынужден был обратиться к гражданам из-за большого количества обращений и беспокойства в обществе.

Ташиев заявил, что имеет все возможности для юридической защиты и рассчитывает на оправдание.

«Если есть вина — человек должен нести ответственность, если нет — он будет оправдан», — отметил он.

Он также подчеркнул, что в стране предпринимаются шаги по формированию справедливой судебной системы, приведя в пример оправдание фигурантов дела по Кемпир-Абаду.

Глава ГКНБ призвал граждан соблюдать закон и не предпринимать никаких действий, связанных с общественными протестами или иными формами давления.

«Не стоит беспокоиться. Все будет хорошо», — добавил он.

Обращение датировано 29 апреля 2026 года.