В интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров прокомментировал масштабную госкампанию по сносу незаконно построенных домов.

Он призвал граждан прекратить захватывать пахотные земли, но при этом отметил, что жителям, у которых будут снесены дома, предоставят квартиры от Госипотечной компании вне очереди.

Садыр Жапаров напомнил, что когда пришел к власти в 2020 году, начал работу с проблем граждан, которые после революции 2005 года незаконно захватили земли и построили дома.

«У них не было Красных книг на руках. Они не могли зарегистрироваться по месту жительства. Не могли отдать своих детей в школу или детский сад, участвовать в выборах. В общем, они жаловались, что не могут жить как люди. Изучив этот вопрос, я принял следующее решение: «Давайте узаконим дома наших граждан, которые построили дома и жили в них до 2021 года, и больше никаких «уступок» не будет тем, кто захватывает земли и строит дома». Таким образом, мы узаконили дома тех, кто проживал на этих землях по 15 лет и более», — рассказал глава государства.

Однако как подчернул президент, объявленную земельную амнистию местные власти и мошенники, работающие с ними использовали в своих корыстных интересах.

«Местные чиновники создали условия для строительства домов на пустующих землях, оформляя их как будто уже ранее выделенные. Конечно, ради личной выгоды. А мошенники обманывали простых людей, продавая им землю по поддельным документам, и эти факты были установлены. Позже всех поймали и посадили. Например, акима Аламединского района и других чиновников среднего звена, мошенников. Таких примеров много», — отметил Садыр Жапаров.

А потом наши «шустрые» граждане заливали фундаменты, некоторые возводили стены, а кто-то и крышу успевал накрыть, и все это с предлогом «я давно строю», с надеждой, что «в конце концов узаконят». Таких самовольных построек много. Конечно, среди них могут быть и честные граждане. Но большинство начали строить дома или ларьки разного назначения после 2021 года. Садыр Жапаров

Президент заметил, что если продолжать все это легализовывать, то это станет привычкой, и у нас не останется пахотных земель. Мы не сможем сами себя обеспечивать продовольствием и будем зависеть от других стран.

В связи с этим Садыр Жапаров призвал кыргызстанцев прекратить захватывать пахотные земли и строить на них различные сооружения.

«Я знаю, что у некоторых из вас остро стоит жилищный вопрос. Поэтому особое внимание уделяется Государственной ипотечной компании. Мы делаем ее условия максимально гибкими. На участках, предназначенных для строительства домов, давайте строить хотя бы многоэтажные дома. Давайте разместим десять человек там, где помещается один. Давайте не будем забывать, что после нас тоже будут жить потомки», — подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что постоянно говорит мэрам, чтобы не оставляли граждан, чьи дома сносят, на улице, а предоставляли им жилье Государственной ипотечной компании вне очереди.

«Если у наших граждан, чьи дома действительно сносят, нет возможности жить в другом месте, мы предоставим им жилье от ГИК. Если же найдутся те, кто просто хочет завладеть землей, как я уже говорил, они быстро будут выявлены. Мы разоблачим их», — заметил президент.

Читайте по теме Под подписку о невыезде отпустили пятерых жителей «Кок-Жара», перекрывших дорогу

Садыр Жапаров отметил, что нашей стране должен быть порядок, без него государство не будет развиваться.

«В Оше построили дома прямо над водным каналом. Чтобы поднять или опустить шлюз, нужно зайти в чей-то дом и работать прямо изнутри дома. Что за идиотизм? Такого, наверное, ни в одной другой стране нет», — заключил глава государства.