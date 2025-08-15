17:28
Президент подписал указ о новой системе приема в колледжи и вузы с 2026 года

Президент Садыр Жапаров подписал указ, направленный на повышение качества профессионального высшего образования и внедрение современных цифровых дистанционных форм обучения.

Согласно документу, с 2026-2027 учебного года прием в профессиональные вузы и колледжи по заочной форме будет ограничен. При этом подготовка специалистов допускается только через ускоренные программы на базе среднего профессионального образования, а также магистратуры с применением дистанционных технологий.

Министерству науки, высшего образования и инноваций поручено обеспечить использование современных систем дистанционного обучения с элементами удаленной идентификации студентов. Кабинет министров должен в течение шести месяцев привести свои решения в соответствие с новым указом.

Документ вступает в силу через 10 дней.
