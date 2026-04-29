Кабмин КР привлек банк Oppenheimer Europe в качестве эксклюзивного консультанта

Адылбек Касымалиев провел встречу с соруководителем группы рынка капиталов инвестиционного банка Oppenheimer Europe Константином Деркачевым. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, одной из тем обсуждения стало успешное размещение на прошлой неделе дебютных еврооблигаций ОАО «Элдик Банк» на $500 миллионов.

Этот выход на международную арену является историческим шагом, мощным сигналом для мировых инвесторов и подтверждением доверия к финансовой системе Кыргызстана.

В ходе беседы особо указано на необходимость обеспечения максимально оперативной, скоординированной и профессиональной работы всех государственных органов и структур в реализации этой задачи.

В завершение встречи стороны подтвердили взаимную готовность к последовательному углублению сотрудничества, направленного на вывод отечественных компаний на международные рынки капитала и дальнейшее совершенствование механизмов привлечения инвестиций.

По итогам подписано соглашение о привлечении инвестиционного банка Oppenheimer Europe в качестве эксклюзивного правительственного консультанта.

Документ закладывает институциональную основу для дальнейшего взаимодействия КР с международными финансовыми организациями и банками, формирования устойчивых партнерских отношений с ключевыми институциональными инвесторами, а также активизации работы по привлечению прямых иностранных инвестиций.

Отдельное внимание в рамках достигнутых договоренностей уделено организации и проведению инвестиционных форумов и роуд-шоу в ведущих мировых финансовых центрах, что призвано усилить инвестиционную привлекательность страны и обеспечить системное продвижение национальных проектов на глобальном уровне.