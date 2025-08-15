Садыр Жапаров прокомментировал связи Кыргызстана с Иланом Шором и санкции

Президент Садыр Жапаров прокомментировал агентству «Кабар» связи Кыргызстана с молдавским политиком и бизнесменом.

Журналист отметил, что в западных СМИ периодически появляются материалы, обвиняющие Илана Шора, находящегося сейчас в России, в связях с КР, а точнее, в помощи обходить санкции, введенные против РФ, через нашу страну. В этих условиях не создает ли для нас риск помощь Кыргызстану от фонда «Евразия», созданного Иланом Шором и реализующего различные гуманитарные проекты?

Садыр Жапаров ответил, что со стороны Кыргызстана нет ни одного факта обхода санкционных товаров, поступающих в Россию.

«Если есть, пусть страны, предъявляющие нам претензии, предоставят доказательства. Такого вопроса нет. Напротив, есть факты, что страны, которые ввели санкции против России, сами напрямую сотрудничают с этим государством на миллиарды долларов. Об этом сообщают ваши же коллеги в различных международных СМИ. Во-вторых, пусть Илан Шор, Илон Маск или кто-то другой приезжают в нашу страну и занимаются бизнесом, если хотят. Не нужно делать из этого трагедию. Мы проводим многовекторную политику и готовы сотрудничать со всеми. В дальнейшем эта политика не изменится. Что касается политической стороны, то мы семь раз отмерим, один раз отрежем», — подчеркнул глава государства.

Напомним, в январе Минфин США включил кыргызский «Керемет Банк» в санкционный список за участие в обходе ограничений, введенных против России. По данным ведомства, банк работал в связке с российским «Промсвязьбанком», который финансирует оборонную промышленность РФ и находится под санкциями с 2022 года.

С лета 2024-го «Керемет Банк» помогал проводить международные переводы для «Промсвязьбанка». Кроме того, по информации США, в схеме участвовал российско-молдавский бизнесмен Илан Шор, обсуждавший роль «Керемет Банка» в обходе санкций.