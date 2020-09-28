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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Заявление из камеры. Алмазбек Атамбаев обратился к кыргызстанцам перед выборами

Бывший президент страны Алмазбек Атамбаев, находящийся под арестом по обвинению в совершении ряда уголовных преступлений, обратился к кыргызстанцам с заявлением в связи с предстоящими 4 октября парламентскими выборами.

Он призвал граждан КР сделать свободный и осознанный выбор.

«Если большинство депутатских мандатов вы, дорогие избиратели, отдадите прогрессивным, не зависимым от «Белого дома» партиям и их кандидатам, то никакой президент не сможет помешать новому парламенту и правительству вернуть Кыргызстан на путь устойчивого развития. Такова наша Конституция. И наоборот, если в Жогорку Кенеше нет сильной оппозиции, то даже самый слабый президент может быстро стать авторитарным правителем», — говорится в тексте.

По словам Алмазбека Атамбаева, сегодня в борьбу за свободу, демократию и справедливость включаются новые молодые лидеры, и это радует.

Он пожелал успехов всем партиям, которые не на словах, а на деле выступают против коррупции, которые реально борются за справедливость и демократию.

«Знаю, что многие сограждане в качестве протеста хотят голосовать против всех. И это тоже будет ошибкой», — считает бывший президент.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166565/
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