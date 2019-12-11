В парламенте спорят о запрете на пластиковые пакеты

Большинство депутатов Жогорку Кенеша выступает за полный запрет производства и продажи пластиковых пакетов.

Айнуру Алтыбаева напомнила, что в прошлом созыве инициатива озвучивалась, но проект документа не прошел экспертизу.

«Естественно, производители пластика будут возмущены. Такая же история была и с антитабачным законом. Однако для сохранения экологии нам, конечно, необходимо ввести запрет на бесплатную раздачу пластиковой упаковки», — считает она.

На реализацию проекта предлагается выделить 16 миллионов сомов.

«Это просто утопия. 16 миллионов на утилизацию — видимо, только в Бишкеке посчитали», — предположил нардеп Улан Примов и сказал, что нужно пакеты запретить полностью.

Его поддержала коллега Айсулуу Мамашова. По ее мнению, надо запретить производство и продажу. «Когда на Иссык-Куле отдыхаешь, в озере купаешься, натыкаешься на эти пакеты», — сказала парламентарий.

Однако депутат Айбек Алтынбеков напомнил, что в стране около 10 предприятий, выпускающих пакеты, и как быть — они понесут убытки. Народный избранник Кожобек Рыспаев выступил за мораторий на использование пластика.

Отметим, что правительство хочет ввести налог на утилизацию при импорте или реализации на внутреннем рынке полимерных и пластиковых пакетов. Проект закона разработан для предотвращения загрязнения окружающей среды и сокращения объемов отходов, образующихся от упаковочных пакетов из полимерных и пластиковых материалов. Проект предусматривает переход на использование бумажных пакетов путем внедрения утилизационного сбора.

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«Вопрос крайне острый, так как одноразовые упаковочные пакеты из полимерных и пластиковых материалов в Кыргызстане часто используются в бытовых целях, а затем накапливаются на свалках твердых бытовых отходов. Ввиду экономической невыгодности эти пакеты не подвергаются сортировке, что приводит к негативным последствиям загрязнения окружающей среды», — подчеркивают в кабмине.

При этом из-за особенностей состава полимерные и пластиковые пакеты не поддаются разложению, а при их сжигании в окружающую среду выделяются стойкие органические загрязнители, такие как диоксины и фураны. Эти загрязнители признаны опасными для окружающей среды и здоровья населения.

«Предлагаемый утилизационный сбор призван компенсировать трудоемкость самой утилизации, ее стоимость и экологический вред. Сборы будут направлены в республиканский бюджет для централизованного накопления капитала. За счет средств утилизационного сбора планируется развивать систему обращения с отходами в республике», — добавили в правительстве.

Однако вице-спикер Мирлан Бакиров заметил, что проект сырой, поскольку ни на один вопрос нардепов, ни про утилизацию, ни про пункты приема, ни про недовольство предпринимателей, чиновники ответить не могут. В итоге проект документа о пластиковых пакетах ушел на голосование.