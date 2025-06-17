В Кыргызстане создан новый Центр спортивной медицины и здоровья

Кабмин утвердил создание государственного учреждения «Кыргызский центр спортивно-оздоровительной медицины» под управлением Государственного агентства по физической культуре и спорту. Об этом говорится в постановлении кабинета министров № 341 от 16 июня 2025 года.

Центр будет заниматься повышением качества спортивной медицины, внедрением спортивной психологии и поддержкой развития как национальных, так и высоких видов спорта. Основная цель — обеспечить комплексное оздоровление спортсменов и создать условия для их эффективной подготовки.

В документе также утвержден устав центра и обновлена структура управления Государственного агентства по физической культуре и спорту. Эти меры направлены на системное развитие спорта в стране, улучшение медицинского сопровождения и повышение результатов спортсменов.

Постановление вступит в силу 27 июня.

Читайте по теме Единственное учреждение по спортивной медицине просят сохранить кыргызстанцы

В 2023-м стало известно, что спортивно-реабилитационный центр (СРЦ) планируется ликвидировать и создать вместо него государственное учреждение «Кыргызский центр спортивно-оздоровительной медицины». Тогда некоторые медики и спортсмены выступили против ликвидации СРЦ, заявив, что он обслуживает не только профессиональных спортсменов, но и других лиц, занимающихся физкультурой и спортом.