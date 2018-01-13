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Общество

Чтобы помнили. На месте крушения «Боинга-747» открыли памятник

На территории садово-дачного поселка Дачи СУ, где 16 января 2017 года потерпел крушение транспортно-грузовой «Боинг-747», сегодня открыли памятник.

Мраморная плита разделена на две части, между ними — падающее крыло самолета. С двух сторон написаны имена 39 погибших. Внизу высечено четверостишие в память о них. Рядом посажены елки, установлены скамейки. В ночное время памятник освещается.


Напомним, в результате крушения «Боинга-747», который совершал рейс из Гонконга в Стамбул, погибли 35 граждан Кыргызстана и 4 члена экипажа — граждане Турции, разрушено несколько десятков домов. Кроме того, один гражданин КР умер по естественным причинам, оказывая помощь пострадавшим.

Турецкая сторона выплатила компенсации пострадавшим и семьям погибших.

По предварительному заключению экспертов, вины кыргызской стороны нет.
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