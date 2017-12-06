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Общество

ГПС: ситуация на кыргызско-казахской границе полностью стабилизировалась

Ситуация на кыргызско-казахской госгранице полностью стабилизировалась. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственной пограничной службе КР.

По данным пограничников, по состоянию на 6 декабря никаких очередей из большегрузов на контрольно-пропускных пунктах нет.

В ГПС отмечают, что заторы из фур прекратились еще 4 декабря, все большегрузы прошли таможенный и пограничный контроль. Пропуск грузовых, легковых и пассажирских автотранспортных средств проводится в штатном режиме.

Ситуация на границе осложнилась с 10 октября, когда Казахстан усилил пограничный контроль.  

2 декабря правительства Кыргызстана и Казахстана подписали соглашение о дорожной карте по урегулированию ситуации на границе двух стран. С 00.00 3 декабря пункты пропуска начали работать в обычном режиме.
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