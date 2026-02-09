Реформа системы здравоохранения. Кадры меняются, проблемы остаются

В декабре 2025 года в Министерстве здравоохранения Кыргызстана полностью обновили руководство. Ведомство возглавил человек из системы национальной безопасности. Каныбека Досмамбетова представили как реформатора и отличного менеджера, который сможет избавить сектор от коррупции, кланов и интриг.

За последние пять летв странесменилось четыре министра здравоохранения, но нерешенных вопросов меньше не стало. В материале 24.kg о том, как пытаются реформировать сектор.

Дефицит лекарств

О проблемах с лекарствами в стране говорят давно: цены растут, каких-то препаратов в аптеках нет, а какие-то

отсутствуют

и в больницах. Некоторые кыргызстанцы пытаются найти лекарства в соцсетях и потом жалуются, что столкнулись с мошенниками.

Не особо улучшили ситуацию государственные аптечные пункты «Эл Аман», созданные по инициативе экс-министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева. Чиновники обещали лекарства в разы дешевле, чем в частных фармацевтических сетях, а по факту разница оказалась мизерной и дефицит отдельных позиций не исчез.

При этом закрывать госаптеки не планируют, наоборот, на их развитие хотят выделить еще 500 миллионов сомов. Но решит ли это проблемы пациентов?

Кыргызстан завозит 97 процентов лекарств из-за границы, отечественные производители покрывают лишь 3 процента рынка.

В Минздраве считают такую структуру уязвимой и планируют усилить и оптимизировать работу госпредприятия «Кыргызфармация», включая дополнительное финансирование и совершенствование механизмов закупок.

За первый месяц работы Каныбек Досмамбетов провел несколько рабочих встреч и совещаний по вопросам лекарственного обеспечения организаций здравоохранения и бесперебойного лечения онкологических пациентов. Он поставил краткосрочную задачу закрыть дефицит наиболее востребованных и жизненно важных лекарств, которые люди вынуждены покупать за границей.

Попытка избавиться от фармацевтической мафии

В марте 2023 года с целью снизить цены на лекарства создали ГП «Кыргызфармация». Оно должно напрямую сотрудничать с заводами-изготовителями, исключая частных посредников.

С тех пор в обществе неоднократно критиковали госпредприятие. В ГП ссылались на то, что больницы подают заявки с опозданием, неполные или с ошибками.

Каныбек Досмамбетов на одном из совещаний заявил, что считает недопустимыми сбои, непрозрачность и неэффективные механизмы в системе закупок лекарств. Он создал комиссию для комплексного изучения работы департамента лекарственных средств и «Кыргызфармации».

Читайте по теме От строительства к лекарствам. Что известно о замдиректора ГП «Кыргызфармация»

Об итогах в Минздраве пока не отчитались, зато нарушения выявила Счетная палата. Тем временем у госпредприятия сменился очередной директор, а ГП намерено получить госкредит в 2 миллиарда сомов.

По словам Каныбека Досмамбетова, «Кыргызфармация» оказалась в системном кризисе — финансирование есть, но эффективность стремится к нулю: закупки срываются, сроки не соблюдаются, население и больницы своевременно не получают жизненно важные препараты и оборудование.

По мнению министра, причина сложившейся ситуации — внутренние управленческие проблемы: слабый менеджмент, конфликты интересов и в ряде случаев прямое участие прежних руководителей в схемах с фармкомпаниями.

Поэтому при выборе нового директора ключевым критерием стала независимость и чистота кандидата от фармацевтической мафии.

Справится ли назначенец с возложенными задачами, покажет время. Но обычно ждать следующего руководителя долго не приходится.

В поисках кадров

Каждый новый министр ездит по регионам, инспектирует работу организаций здравоохранения, меняет руководителей.

В январе проверка выявила нарушения в Национальном центре кардиологии и терапии имени Миррахимова (НЦКиТ) и Научно-исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов (НИИХСиТО). Руководители обоих учреждений уволились.

На вакантные места назначили более молодых и имеющих стаж работы за границей специалистов.

Очевидно, это не последние кадровые решения. По словам Каныбека Досмамбетова, в государственных больницах и клиниках есть руководители, сидящие на должностях по 20-30 лет и тормозящие развитие медицины. Такие управленцы сами не развиваются и не дают расти молодым специалистам. Систему необходимо обновлять, на местах проводить ротацию и давать дорогу новым кадрам, иначе изменений в здравоохранении не будет, считает министр.

Читайте по теме Не хотят жить под забором. Эдиль Байсалов о нехватке врачей в регионах

И если желающих стать руководителями найти еще можно, то с простыми медработниками намного сложнее. Молодые кадры не задерживаются, ехать в регионы не хотят.

По официальным данным, в республике не хватает 6,5 тысячи врачей, 8,5 тысячи медсестер, 3,5 тысячи санитарных работников и около 2 тысяч специалистов технического обслуживания.

Власти обещают с 1 апреля 2026 года повысить зарплату медиков на 100 процентов и надеются, что это поможет привлечь новые кадры и удержать старые.

По словам Садыра Жапарова, сейчас средняя заработная плата врачей 31,5 тысячи сомов, а с 1 апреля она достигнет 62,5 тысячи сомов, на руки они будут получать около 50 тысяч.

Кроме того, остро стоит вопрос жилищного обеспечения медицинских кадров. Пять тысяч сотрудников обещают обеспечить ипотечными квартирами вне очереди, но конкретные сроки пока не названы.

Медуслуги подорожают

Инфраструктура государственных больниц также оставляет желать лучшего. Оборудования

не хватает

, техника выходит из строя, техническое сопровождение предусмотрено не всегда.

Чтобы повысить потенциал и конкурентоспособность, государственным организациям здравоохранениям решили предоставить автономию. Правда, не всем, а пока только 20. Уже известно, что это приведет к подорожанию платных медуслуг. Правда, чиновники заверяют: тарифы будут в два раза дешевле частных.

Кроме того, вновь поднимается вопрос создания единой системы государственных медицинских лабораторий. Проект включает строительство с нуля, оснащение современным оборудованием, формирование региональной сети, собственную логистику, систему контроля качества и ввод цифровой платформы для работы с медицинскими организациями.

Обещают и новые больницы. Проект современного медгородка, анонсированный при экс-министре Эркине Чечейбаеве, теперь продвигает новое руководство Минздрава. Пока же пациентов время от времени приходится размещать в коридорах.